DOPO LA CAZZIATA AI PARTITI, DRAGHI TIRA DRITTO - PER IL PREMIER LE PRIORITÀ SONO LA DELEGA FISCALE, LA CONCORRENZA E LA RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI: L’IMPORTANTE È CHE IN PARLAMENTO NON VENGA SMONTATO CIÒ CHE IL GOVERNO FA PER REALIZZARE IL PNRR E PER INCASSARE I FONDI EUROPEI, ED È PER QUESTO CHE SI POTREBBE PROCEDERE ANCHE A COLPI DI FIDUCIA - I DOSSIER VANNO APPROVATI ENTRO GIUGNO, MA NELLA MAGGIORANZA ORA SI RISCHIA LO SCONTRO: SALVINI SULLE TASSE È IRREQUIETO...