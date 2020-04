GOMBLOTTO! OBAMA SAPEVA TUTTO? LA PROFEZIA NEL 2014: “DOVREMO PREPARARCI PER UN’EPIDEMIA GLOBALE CHE SI DIFFONDE PER VIA AEREA” – SE LE MIGLIORI MENTI DEL GLOBO AVEVANO INTUITO CHE SAREBBE POTUTO SUCCEDERE TUTTO ‘STO CASINO, PERCHÉ NON HANNO FATTO NIENTE PER EVITARLO? - VIDEO