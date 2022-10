Estratto dell’articolo di Mario Ajello per “il Messaggero”

[…] Il Cavaliere nel giorno delle consultazioni ha innescato la modalità buonista: «Farò il bravo sul Colle», ha confidato a Gianni Letta, a Confalonieri e a tutti i suoi intimi […] Ciò che però sta molto a cuore a Silvio è qualcosa che solo Meloni può dargli […] Il leader forzista punta a diventare l'incaricato ufficiale del governo italiano per favorire la pace tra Russa e Ucraina e far sedere intorno a un tavolo Putin e Zelensky. […]

Non è detto affatto, anzi è il contrario, che gli audio pro-putiniani lo possano aiutare in questa operazione […] Quel che è certo è che il partito da lui fondato nel 94 è in fase esplosiva. […] l'ala ronzullista punta al grande ribaltone dopo che Tajani sarà ministro (e probabilmente lo sarà): fare coordinatore del partito al suo posto […] Licia o chi per lei. Ma non c'è solo questo.

«Appena sarà fatto il governo - racconta risentito un berlusconianissimo, tendenza falchi e anti-governisti - quelli che non avranno un posto da sottosegretari vorranno andare via e quelli che diventeranno ministri idem: abbracceranno Giorgia. Già siamo abituati, con il governo Draghi, con Carfagna, con Gelmini, con Brunetta, a questo tipo di tradimenti».

Sarà questo lo scenario? Lo scettro forzista in questa fase è di Ronzulli, Cattaneo, Micciché, non proprio super-fan di Meloni, e soprattutto Marta Fascina: che gli avversari descrivono «tutt' altro che una bambola, anzi una donna dotata di cattiveria». Caccia le unghie appena vede Silvio in difficoltà.

I tajanei alla Barelli, non riconfermato capogruppo alla Camera, lamentano emarginazione. I capibastone potenti, alla Fazzone, re dei consensi nel Basso Lazio […] si aspettano un risarcimento in termini di poltrone ministeriali. […] All'operazione transfughi azzurri, i meloniani […] hanno cominciato a pensare già da prima delle elezioni. Quando, nella scelta dei collegi uninominali della coalizione, FdI ha gentilmente concesso a Noi Moderati di Lupi posti buoni. E proprio il contenitore centrista è quello che fungerà da approdo […] per i fuoriusciti di Forza Italia. […]