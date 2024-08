DELMASTRO, CHE DISASTRO! - IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA MELONIANO NE COMBINA UN’ALTRA: IERI ANDREA DELMASTRO È STATO IN VISITA ALLE CASE CIRCONDARIALI DI BRINDISI E TARANTO E, AL TERMINE DEL GIRO, HA PUBBLICATO SU INSTAGRAM UNA FOTO IN CUI FUMA UNA SIGARETTA ALL'INTERNO DEL CARCERE - DIETRO SI VEDE CHIARAMENTE IL CARTELLO "VIETATO FUMARE". SARA' STATO MULTATO? CHISSA', MA IL POST E' STATO ELIMINATO - DELMASTRO HA FATTO PIÙ VOLTE PARLARE DI SÉ: DAL CASO COSPITO AGLI SPARI ALLA CENA DI CAPODANNO...

Sarà stata colpa del social media manager anche stavolta, vai a sapere. Di sicuro la sigaretta in mano però era la sua. Piccolo caso ferragostano per il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro (Fdi). Personaggio che in quanto a gaffe e scandali non ha nulla da invidiare a nessuno, dalla sparatoria di Capodanno alla rissa con il candidato sindaco del centrodestra nella sua Biella.

Ma comunque, ieri Delmastro è stato in visita alle case circondariali di Brindisi e Taranto, dove ha incontrato agenti della Polizia penitenziaria e dirigenti delle due strutture. Al termine del giro, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune fotografie della giornata. In una, con dietro il cartello “vietato fumare” – com’è ovvio che sia in un qualsiasi spazio pubblico – il sottosegretario ha però una bella sigaretta accesa in mano.

Particolare che non poteva passare inosservato ed è finito su X, rilanciato dall’account @nonleggerlo. Se per un comune mortale il gesto sarebbe costato una multa salatissima, per Delmastro ovviamente nessun problema. E infatti tra i commenti si fa riferimento alla famosa battuta del marchese del Grillo interpretato da Alberto Sordi: “io so’ io e voi nun siete un ca...”. [...]

