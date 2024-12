7 dic 2024 19:10

DELMASTRO: COME PARLA, SBAGLIA - IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA, IGNORANDO L’APPELLO DI MATTARELLA CHE CHIEDEVA DI EVITARE SCONTRI TRA POTERI DELLO STATO, ATTACCA IL CSM PER IL PARERE CRITICO SUL DECRETO FLUSSI: “LE BOCCIATURE NON COMPETONO A CHI NON È ELETTO” - IL FEDELISSIMO DI GIORGIA MELONI DIFENDE LA SCELTA DEL CENTRO MIGRANTI IN ALBANIA: “LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CI DARÀ RAGIONE”. MA LA QUESTIONE IN REALTÀ È PIÙ COMPLESSA: PER I MAGISTRATI ITALIANI, IL DECRETO SUI “PAESI SICURI” NEI QUALI POSSONO ESSERE RIMPATRIATI I MIGRANTI NON RISPETTA LA SENTENZA DELLA CORTE UE DI INIZIO OTTOBRE…