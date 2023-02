DELMASTRO NON SI FA MANCARE NULLA – IL SOTTOSEGRETARIO DI FRATELLI D’ITALIA IN PASSATO INDOSSO' LA MAGLIETTA DI UNA BAND-NAZI ROCK "GESTA BELLICA" CHE ESALTAVA IL CAPITANO DELLE SS ERICH PRIEBKE, IL BOIA DELLE FOSSE ARDEATINE, E LA GIOVENTU' HITLERIANA – IL REPERTORIO DEL GRUPPO: “FECCIA ROSSA, FOIBE, GIOVANE PATRIOTA” – QUAL È LA PREFERITA DEL SOTTOSEGRETARIO?

Estratto dell’articolo di Paolo Berizzi per www.repubblica.it

ANDREA DELMASTRO CON LA MAGLIETTA DEI Gesta Bellica

Oggi in giacca e cravatta ministeriale, ieri con la t-shirt della band nazi-rock che esalta il capitano delle SS Erich Priebke e il "sangue e suolo" della gioventù hitleriana. Se non sempre è vero che l'abito fa il monaco, ci sono casi in cui il look del monaco racconta molto: e siccome tra le doti di Andrea Delmastro - come si evince anche dal caso Donzelli-Cospito - non spicca la riservatezza, ecco una fotografia che "parla" a proposito delle simpatie e dei gusti del sottosegretario dalla Giustizia di Fratelli d'Italia.

ANDREA DELMASTRO E GIOVANNI DONZELLI

L'immagine - postata sui social dallo stesso Delmastro, reperibile sul suo profilo Facebook insieme a post nostalgici di Mussolini e alla scritta "balilla" - mostra l'avvocato-politico in giardino insieme a due cani di grossa taglia. Ma quel che balza all'occhio è la maglietta indossata dall'attuale numero due del ministro Nordio: una t-shirt dei Gesta Bellica, gruppo nazirock nato a inizio anni '90 nel vicentino. Una delle formazioni più note nel circuito della cosiddetta "musica d'area", seguitissima dalla galassia dell'ultradestra razzista e suprematista.

ANDREA DELMASTRO E GIOVANNI DONZELLI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Nel repertorio dei "Gesta" - che iniziano la loro attività in seno agli ambienti dei neonazisti Veneto Fronte Skinhead e che hanno visto alcuni membri storici arrestati, inquisiti e condannati - ci sono dei brani particolarmente significativi. Come "Il Capitano", un pezzo dedicato al capitano delle SS e boia delle Fosse Ardeatine, Erich Priebke. "Liberate il Capitano! Lui non si piega e non lo farà mai", recita la canzone.

andrea delmastro

Sempre dei "Gesta" sono Sangue e Onore (il Blut und Ehre della gioventù hitleriana), Feccia Rossa, Foibe, Giovane Patriota. Che Delmastro negli anni della militanza nella gioventù di An - la stessa filiera di Giovanni Donzelli e di Giorgia Meloni - fosse un fan della discussa band veneta era noto solo agli amici e ai camerati di Biella, la sua città. La fotografia postata su Fb toglie ogni dubbio. […]