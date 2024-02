TRA I DEMOCRATICI CRESCE LA FRONDA DI CHI VUOLE SPEDIRE BIDEN AI GIARDINETTI – CON LE CONTINUE GAFFE E I DUBBI SULLA TENUTA FISICA E MENTALE DEL PRESIDENTE, AVANZANO IPOTESI DI CANDIDATURE ALTERNATIVE PER LA CASA BIANCA – IL GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA, GAVIN NEWSOM, NON PERDE OCCASIONE PER FARSI NOTARE, COME AI PARTY PER IL SUPER BOWL. MA IL 56ENNE È CONSIDERATO TROPPO “PROGRESSISTA” – KAMALA HARRIS SPERA DI AVERE UNA CHANCE MA NON HA IL CONSENSO DELLA BASE – RIMANE LA CARTA MICHELLE OBAMA MA…

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

gavin newsom al superbowl

In posa per i fotografi con attori di Hollywood, in giro per Sin City con leggende del football e rapper, in un tour fatto di strette di mano, selfie, nightclub, coppe di champagne e cucina italiana. Il governatore della California Gavin Newsom ha ripetuto sabato che non si candiderà alla Casa Bianca, ma le immagini della sua partecipazione ai party esclusivi organizzati a Las Vegas per il Super Bowl hanno fatto il giro della rete. Mai come in questi giorni un politico di 56 anni è apparso così giovane in America.

JOE BIDEN GAVIN NEWSOM

Nelle ore in cui il presidente degli Stati Uniti è sotto attacco per gaffe e vuoti di memoria, il nome di Newsom è tornato in ballo come possibile sostituto last minute di Biden. Il governatore però non convince i vertici del Partito democratico perché troppo “ultra progressista” per moderati e indipendenti, ma la partecipazione alle feste al Super Bowl […] ha ricordato cosa attendersi nelle prossime settimane: a ogni segnale di senilità di Biden, verrà contrapposta la “new age” dei candidati alternativi.

Un avvertimento anche per Donald Trump: se Biden, 81 anni, ha confuso il presidente del Messico con quello dell’Egitto, Trump, 77, ha scambiato il premier ungherese con il presidente turco. Tornano i nomi della vicepresidente Kamala Harris (59 anni), la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer (52), il governatore dell’Illinois J. B. Pritzker (59), quello del Maryland, Wes Moore (45), considerato una specie di erede di Barack Obama, e Michelle Obama (60).

gavin newsom 3

Da mesi Newsom non perde occasione per attirare l’attenzione: a novembre ha partecipato sulla rete conservatrice Fox a un surreale duello tv con l’allora candidato presidenziale repubblicano Ron DeSantis. A Las Vegas è andato al party del miliardario Michael Rubin.

La location era un ristorante di cucina italiana, Lavo, dove servono vino toscano da 23 dollari a bicchiere e plateau di aragosta e caviale da 225. Newsom ha fatto anche una puntata al Marquee Day Club, night sulla Las Vegas Boulevard. Nelle foto pubblicate dal Daily Mail e in altre finite sui social, il governatore, camicia sbottonata alla “Miami Vice”, appare sorridente in compagnia dell’attore Kevin Hart e di altri vip presenti ai party, tra cui c’erano Dwayne The Rock Johnson, l’attrice Gabrielle Union, i rapper Travis Scott, Ludacris e A$ap e la leggenda del football Tom Brady.

TAYLOR SWIFT MICHELLE OBAMA

Newsom ha poi partecipato al pranzo ufficiale del Super Bowl ma non era un imbucato: in campo c’erano i San Francisco 49ers, franchigia della città di cui il governatore è stato sindaco. Newsom ha approfittato del weekend mediatico per annunciare che a Oakland la criminalità è in calo e lui ha inviato 150 agenti di rinforzo alla polizia locale.

[…] I cinici hanno visto in quel messaggio un tentativo di rassicurare gli elettori americani sulla sua candidatura, come a dire: sta nascendo un Newsom in versione Sceriffo, anche se in mano tiene una coppa di champagne.

kamala harris kamala harris arriva a monaco per la conferenza sulla sicurezza gavin newsom 4 michelle obama ospite al podcast on purpose 7 barack e michelle obama Ron DeSantis e Gavin Newsom MICHELLE E BARACK OBAMA gavin newsom xi jinping gavin newsom 1