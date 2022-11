PENSAVA FOSSE IL "CONTE MARX" E INVECE ERA UN CALESSE! ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI BETTINI PEPPINIELLO SI PRESENTA "PERVESTITO" DA ESISTENZIALISTA FRANCESE. PER LUI LA SINISTRA È IL GOLFINO A COLLO ALTO CHE SAREBBE PIACIUTO A SARTRE - "UN FALSO AUTENTICO CHE PERO’ PER BETTINI, GIÀ TEORICO DELLA VOCAZIONE MAGGIORITARIA DI VELTRONI E SOSTENITORE DI RENZI, STIMOLA TALI E TANTI CAMBIAMENTI DA POTER MODIFICARE PER SEMPRE LA SINISTRA ITALIANA..." - LE FOTO BY LUCIANO DI BACCO DELLA SERATA ALL’AUDITORIUM