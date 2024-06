LA DEMOCRAZIA AMERICANA RIDOTTA A UNA COMMEDIA DI SERIE B – IL CONFRONTO TRA BIDEN E TRUMP FINISCE OGGETTO DI MEME, BATTUTE E PRESE IN GIRO – IL PIÙ BERSAGLIATO È “SLEEPY JOE”, CON MIGLIAIA DI VIGNETTE CHE LO PERCULANO PER LE PAUSE NEI DISCORSI, I SUOI SGUARDI STRALUNATI E IL RINCOGLIONIMENTO GENERALE – I SOSTENITORI E I VERTICI DEL PARTITO DEMOCRATICO VORREBBERO MANDARE BIDEN AI GIARDINETTI: PER IL 60% DEGLI ELETTORI, DOVREBBE ESSERE SOSTITUITO CON UN ALTRO CANDIDATO…

donald trump joe biden dibattito presidenziale cnn 1

1. USA 2024: SONDAGGIO, PER IL 60% BIDEN VA CAMBIATO

(ANSA) - La maggioranza degli elettori - il 60% - afferma che il presidente Biden dovrebbe "sicuramente" o "probabilmente" essere sostituito come candidato democratico dopo la sua cattiva performance nel dibattito con Donald Trump, secondo un sondaggio di Morning Consult diffuso da Axios. Tra gli elettori democratici, il 21% dice che Biden "non dovrebbe assolutamente" essere sostituito, e il 20% dice "probabilmente no".

JOE BIDEN E DONALD TRUMP

Quando il sondaggio ha chiesto agli intervistati di scegliere tra Biden e il suo predecessore, il 45% ha scelto il presidente e il 44% ha scelto il tycoon, I risultati sono simili a quelli di un sondaggio successivo alla condanna penale di Trump il caso pornostar. Ciò dimostra che "il presidente Joe Biden non ha perso terreno immediato nei confronti di Trump", secondo i risultati di Morning Consult. Tuttavia, la maggior parte degli intervistati - il 57%, di coloro che hanno assistito al dibattito - ha affermato che Trump ha battuto Biden. Ciò include il 19% dei democratici, il 60% degli indipendenti e il 93% dei repubblicani.

2. BIDEN-TRUMP, SUI SOCIAL VINCONO I MEME. E DAL DIBATTITO SPARISCONO TIKTOK E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Emanuele Capone per www.repubblica.it

i meme sul confronto tv tra biden e trump 3

Elon Musk lo ha scritto su Twitter senza tanti giri di parole, mentre in Italia albeggiava: “Stanotte c’è stato un chiaro vincitore, e sono i meme”. Il riferimento è al primo dibattito presidenziale fra Joe Biden e Donald Trump. […]

Oltre ai meme, il confronto di stanotte ha fatto emergere un altro chiaro vincitore: Trump ha evidentemente battuto Biden, praticamente senza fare nulla se non lasciandolo parlare. L’esito del dibattito è stato talmente schiacciante che nel Partito Democratico si fa apertamente largo l’idea di cercare un altro candidato in vista del voto di novembre.

i meme sul confronto tv tra biden e trump 2

[…] Sui social, soprattutto su Twitter, […] uno degli hashtag che vanno per la maggiore è #swapJoeout, che invita appunto a scambiare Joe Biden con un altro candidato ed è usato anche da esponenti dei Democratici. Un altro candidato o un’altra candidata, perché un altro hashtag che va fortissimo è #MichelleObama, che è in posizione alta nei Trend Topic anche in Italia.

i meme sul confronto tv tra biden e trump 1

Su TikTok, Trump ha surclassato Biden già prima del dibattito trasmesso dalla CNN: il suo profilo, nato da poco più di 3 settimane (ne avevamo scritto qui), ha oltre 7,1 milioni di follower e ha racimolato quasi 290 milioni di views con appena 3 video, mentre Biden è fermo da mesi sotto quota 400mila follower.

E poi ci sono appunto i meme ricordati da Musk, decine, decine e decine di immagini e gif che scherzano (più o meno pesantemente) soprattutto sulle pause di Biden, sui suoi silenzi, sugli sguardi rivolti all’insù e in generale sulla mancanza di verve dell’attuale inquilino della Casa Bianca: la scritta Blank Looks Matter (blank significa vuoto) invece di Black Lives Matter accanto al volto di Biden, un chip Neuralink non funzionante impiantato nel cervello di Biden, Biden che non capisce le bandiere, che dice mezza frase e i Democratici esultano come la Nasa quando si atterra sulla Luna, che fissa un piatto vuoto, che viene trascinato in giro come Bernie nel film Weekend con il morto e così via.

i meme sul confronto tv tra biden e trump 10

GLI ARGOMENTI, NIENTE SPAZIO PER TIKTOK LE IA

Considerato tutto questo, […] è forse più interessante ricordare quello di cui hanno parlato o di cui non hanno parlato, in riferimento soprattutto al mondo della tecnologia. Fra gli argomenti toccati dai due, secondo quanto sottolineato anche dai quotidiani americani, ci sono stati i semiconduttori, un tema quanto mai delicato per l’economia americana del futuro, i materiali necessari per l’esplorazione dello Spazio, la rivalità con la Cina, i dati e le tariffe. E poi ancora: Twitter (che anche loro chiamano così, come più o meno tutti), l’ambiente e il Green New Deal che interessa anche l’Europa, giocare a golf, i problemi di Hunter Biden e fare sesso con una pornostar. […]

i meme sul confronto tv tra biden e trump 5

Fra le cose di cui invece né Biden né Trump hanno parlato, […] ci sono le auto elettriche e il loro futuro, la legge FISA e i possibili sistemi di sorveglianza intelligente, le recenti accuse a Facebook, i pericoli delle intelligenze artificiali e il possibile bando di TikTok negli Stati Uniti. Soprattutto in quest’ultimo caso, è onestamente difficile capire perché nessuno dei due candidati, che sul tema stanno fra l’altro su fronti opposti (Biden è favorevole, Trump si è detto contrario), abbia sollevato l’argomento.

Forse perché entrambi hanno intuito quanto TikTok potrebbe essere importante per gli ultimi mesi di campagna elettorale? Forse perché i Dem hanno capito che se cambiassero candidato e ne scegliessero una o uno più giovane, non potrebbero usare TikTok e contemporaneamente portare avanti la procedura per vietare TikTok? Non c’è risposta su questo, almeno per ora.

ARTICOLI CORRELATI

i meme sul confronto tv tra biden e trump 11 i meme sul confronto tv tra biden e trump 4 i meme sul confronto tv tra biden e trump 9 i meme sul confronto tv tra biden e trump 7 i meme sul confronto tv tra biden e trump 6 i meme sul confronto tv tra biden e trump 8