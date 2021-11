17 nov 2021 17:31

DA DESTRA A SINISTRA, I GOVERNATORI CHIEDONO LA LINEA DURA CONTRO I NO VAX - IL PRESIDENTE DELLA TOSCANA, EUGENIO GIANI: "CREDO CHE DOBBIAMO PREVEDERE DELLE DISTINZIONI TRA VACCINATI E NON VACCINATI. SE SEI VACCINATO NESSUNA LIMITAZIONE. CHI INVECE SCEGLIE DI NON FARSI IL VACCINO, DEVE RESTARE A CASA E USCIRE SOLO PER FARE LA SPESA O PER CURARSI…" - ANCHE LETTA È D'ACCORDO: "SONO SU QUESTA LINEA, SE NON SI FA COSÌ FRA QUALCHE SETTIMANA TORNIAMO IN LOCKDOWN"