DIBBA IS BACK (MA NON NE SENTIVAMO IL BISOGNO) - IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” TORNA IN VIDEO PER ATTACCARE DRAGHI: “NONOSTANTE UN ANNO DI ELOGI IL GOVERNO DEI MIGLIORI DIMOSTRA TUTTI I SUOI LIMITI. SQUILIBRI SOCIALI AUMENTATI, RIFORME DELLA GIUSTIZIA CARE AI DELINQUENTI E UNA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA TERZO MONDO. SI SONO PAVONEGGIATI PER MESI RESTANDO IMMOBILI” - INTANTO “ALTERNATIVA”, IL GRUPPO DI SCISSIONISTI DEL MOVIMENTO CHE SI ISPIRA A DI BATTISTA, RICICCIA IL NOME DI IMPOSIMATO PER IL QUIRINALE. PECCATO CHE SIA MORTO DA 4 ANNI… - VIDEO

1 - DIBBA TORNA IN VIDEO E SE LA PRENDE COL GOVERNO

L.S. per "Libero quotidiano"

alessandro di battista 10

«Il fallimento del governo Draghi è sotto gli occhi di tutti. Un fallimento economico, soprattutto perché in quest' anno non è riuscito minimamente a ristorare adeguatamente persone, famiglie, imprese che hanno subito enormi drammi economici e sociali durante la pandemia. Anzi, la forbice tra ricchi e poveri in tutto il mondo, e in Italia, si è allargata».

DI BATTISTA VS DRAGHI TPI

Lo ha detto l'ex deputato del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Di Battista, in un video pubblicato sul suo canale Youtube. Il governo, ha aggiunto Dibba, «ha fallito anche dal punto di vista della gestione della pandemia, nonostante i "migliori" si siano pavoneggiati negli ultimi mesi: "nessuno come noi". Forse è così, nessuno probabilmente in Europa attende i tamponi e gli esisti come accade in Italia. La confusione delle ultime settimane sono macroscopici, soltanto che Draghi non parla».

i posti di daddy draghi 7

E ancora: «Nonostante un anno di elogi, lodi e glorificazione il governo dei migliori dimostra tutti i suoi limiti. Squilibri sociali aumentati, riforme della giustizia care ai delinquenti ed una gestione della pandemia da terzo mondo in queste ultime settimane. Si sono pavoneggiati per mesi restando immobili.

Ora centinaia di migliaia di cittadini vivono disagi incredibili e hanno sempre più dubbi davanti alla confusione dilagante, alle contraddizioni e alle menzogne dette dai migliori».

Intanto, dopo la bocciatura della richiesta del Movimento Cinque Stelle di accedere al 2x1000, arrivata dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, i pentastellati studiano le possibili contromosse.

alessandro di battista 3

Secondo l'Adnkronos, in ambienti penta stellati si starebbe ragionando sull'ipotesi di avvalersi della proroga dei termini per presentare la documentazione necessaria: uno scenario di cui ha parlato l'ex capo politico Vito Crimi, uno dei maggiorenti grillini a Palazzo Madama, conversando con i senatori del Movimento, alcuni dei quali piuttosto irritati con i vertici pentastellati per la decisione della Commissione su un tema già di per sé considerato molto divisivo.

di battista meloni draghi

2 - QUIRINALE: ALT "CHIAMA" SCONTENTI, CONVERGIAMO SU ROSA NOMI

(ANSA) - Fare massa critica con un gruzzolo di una sessantina di voti per "contare" e lanciare un candidato al Quirinale. E' l'obiettivo di l'Alternativa, il gruppo di ex 5 Stelle che ha in corso contatti con i parlamentari del gruppo Misto e con quanti negli altri partiti manifestano il loro malcontento per la gestione della partita del Colle.

ALTERNATIVA PROPONE IMPOSIMATO AL QUIRINALE

"Cerchiamo di mettere insieme delle persone con degli incontri informali per vedere di arrivare ad una candidatura da spendere qualora non si arrivasse ad un accordo generale dei partiti su un nome secco" spiega Pino Cabras di Alternativa ed anche Raffaele Trano aggiunge: "stiamo ragionando su una rosa di nomi su cui scegliere per poi lanciarlo già alla prima votazione". Nella rosa, a quanto risulta, ci sarebbero nomi già testati in occasione di precedenti "Quirinarie" del M5s. Tra questi quelli dei magistrati e giuristi Paolo Maddalena, Ferdinando Imposimato e Lorenza Carlassarre.

DI BATTISTA DRAGHI pino cabras alessandro di battista 1 alessandro di battista 5 alessandro di battista 9 alessandro di battista 7 alessandro di battista 6 alessandro di battista 2