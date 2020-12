barbara guerra

Estratto dall'intervista di Andrea Sparaciari per il “Fatto quotidiano”

"Il 21 dicembre vado in aula e racconto tutto!". È un fiume in piena, Barbara Guerra, l' ex olgettina tornata al centro delle cronache per quel "Io lo ricatto di brutto" scritto in una chat alla collega di "cene eleganti", Aris Espinosa, riemerso all' ultima udienza del processo Ruby Ter, il 30 novembre.

Un' udienza sospesa perché i giudici hanno rivisto verso l' alto il valore delle due ville di Bernareggio (da 900 mila a 1,1 milioni di euro), nelle quali abitano Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli (…).

Questa è casa sua o è di Berlusconi? Chi paga le bollette lei, o, come dicono i pm, Silvio?

barbara guerra alessandra sorcinelli

Questa non è casa mia. Non ho alcun documento, sono un' abusiva. Non ho neanche il domicilio qui e col Covid rischiavo di essere multata ogni volta che uscivo. Silvio mi ospita, è casa sua e paga tutto lui.

Quindi il dubbio che sia frutto di un ricatto è lecito

Ho avuto le chiavi della villa un anno e mezzo prima di venirci ad abitare. Se lo avessi ricattato ci sarei venuta subito. E se avessi avuto i soldi, ora sarei in America.

E perché allora le ha dato una villa gratis?

Ero una testimone, quando scoppiò lo scandalo, mi licenziai, avevamo sempre i giornalisti sotto casa, mi seguivano anche i maniaci. Silvio nel 2011 mi diede le chiavi e io sono entrata nel 2013. Mi fece scegliere 100 quadri che poi trovai in casa. Nel 2015 poi aveva promesso di intestarmi questa casa, ma non l' ha fatto. Silvio fa così: promette e non mantiene mai. (…) Mi ha usata e raggirata. (…) Era lui che invitava a cena le minorenni e le ragazze. (…) Nel "periodo delle olgettine" ricevevo un sussidio da 2.500 euro al mese, una miseria. Nel 2015, ci ha convocato tutte e ci ha liquidato: 25 mila euro ognuna. Poi per due anni è scomparso. C' era la fila davanti al cancello di Arcore, eravamo tutte lì.

silvio berlusconi

(…) Ho provato più volte a denunciarlo per violenza e maltrattamenti psicologici, ma nessun carabiniere ha voluto verbalizzare la denuncia.

(…) Quel giro c' è ancora tutto. Fino a febbraio scorso sicuramente. Alcune sono ragazze degli anni passati, altre new entry e poi ci sono soubrette della tv. C' è anche un giro romano. Ma non è mai venuto fuori.

