14 apr 2024 09:30

DIES IRAN! – TEHERAN PRIMA ATTACCA E POI CHIEDE A ISRAELE DI NON REAGIRE: "LA QUESTIONE E’ CONCLUSA. SE IL REGIME ISRAELIANO COMMETTERÀ UN NUOVO ERRORE, LA RISPOSTA SARÀ PIÙ DURA" - L’OFFENSIVA DI IERI CONTRO LO STATO EBRAICO E' UNA VENDETTA PER L’ATTACCO DELLO DI TEL AVIV ALL’AMBASCIATA IRANIANA DI DAMASCO - FINORA NETANYAHU NON HA DECISO SU COME RISPONDERE ALL'OFFENSIVA IN CUI SONO RIMASTE FERITE, LIEVIEMENTE, 31 PERSONE TRA CUI DUE BIMBI - VIDEO