“LA REGINA MADRE ERA UNA FUMATRICE INCALLITA E BEVITRICE DI GIN” - NIGEL FARAGE, A UNA CONFERENZA D’ESTREMA DESTRA IN AUSTRALIA, HA RISERVATO STILETTATE ALLA FAMIGLIA REALE: “ERA IN LEGGERO SOVRAPPESO CHE È CAMPATA 101 ANNI... SE PARLIAMO DI SUO FIGLIO, CHARLIE BOY. OH MIO DIO, OH MIO DIO, LE SUE BATTAGLIE PER IL CLIMA, OH MIO DIO…” - LE CRITICHE A HARRY E MEGHAN - LODI SOLO ALLA REGINA ELISABETTA: "DONNA STRAORDINARIA"