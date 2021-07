IL VAX-FANCULO DI SALVINI (IL COVID CI SALVI DAL TRUCE) – ‘’IO MI VACCINERÒ A BREVE, COME LIBERA SCELTA, E HO 48 ANNI - METTIAMO IN SICUREZZA DAI 60 IN SU, DA 40 A 59 SCELGANO, PER I GIOVANI NON SERVE. PERCHÉ I DATI DICONO CHE L'85% DEI DECEDUTI HA PIÙ DI 70 ANNI. E SOTTO I 60, IL TASSO DI MORTALITÀ È INFERIORE ALL'1% - PER DI PIÙ, SE VOGLIAMO IL GREEN PASS PER TUTTI, AL MOMENTO FINIREMMO A OTTOBRE, FACENDO SALTARE LA STAGIONE E LE VACANZE. SAREBBE DEVASTANTE’’