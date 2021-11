18 nov 2021 16:35

IL DIKTAT DI CONTE SULLE OSPITATE IN RAI È DURATO MENO DI UN GIORNO - IL TG2 HA MANDATO IN ONDA UN’INTERVISTA A MARIO TURCO, UNO DEI “PULCINI” DI CONTE, NELL’EDIZIONE DELLE 13, E I RENZIANI NE APPROFITTANO PER FARE LA MESSA IN PIEGA AL CIUFFO CATRAMATO DI “GIUSEPPI” - ROSATO: “MA NON AVEVA DETTO SOLENNEMENTE E STIZZITO CHE I 5 STELLE AVREBBERO DISERTATO I CANALI RAI PERCHÉ LUI NON ERA STATO CHIAMATO A DECIDERE I DIRETTORI DEI TG? AVEVO DETTO CHE SAREBBE DURATO POCO MA NON PENSAVO CHE NON REGGESSERO NEMMENO UN GIORNO!”