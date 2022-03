1. IL DILEMMA DI BIDEN: COME DARE UNA VIA DI USCITA A ''MAD VLAD''

Jonathan Swan - Zaccaria Basù

https://www.axios.com/biden-dilemma-putin-ukraine-invasion-edd5f465-bf46-4f3c-85ce-95021d2d6741.html

Con l'Ucraina che tiene a bada la Russia più a lungo di quanto molti funzionari statunitensi si aspettassero, il presidente Biden ora deve affrontare una grande domanda senza risposta: come dare a Vladimir Putin una rampa di decollo per evitare calamità ancora maggiori.

Perché è importante: un Putin messo alle strette e umiliato potrebbe scatenare un dolore indicibile sul mondo, dagli attacchi informatici alle minacce nucleari. Dopo aver emanato sanzioni brutali, la Casa Bianca ora deve considerare come l'invasione possa finire senza una nuova catastrofe.

Molti funzionari della Casa Bianca temono che stiamo entrando in un periodo molto pericoloso: le punitive sanzioni occidentali che spingono un autocrate in un angolo.

Il senatore Marco Rubio (R-Fla.), vicepresidente della commissione intelligence del Senato, ha lasciato intendere che Putin potrebbe essere confuso .

"Questo è il momento più pericoloso degli ultimi 60 anni", ha twittato Rubio domenica sera. Putin, ha detto, "sta affrontando un umiliante fiasco militare e ha innescato conseguenze straordinarie sull'economia e sul popolo della #Russia che non sarà facile invertire ... E le sue uniche opzioni per ripristinare questo squilibrio sono quelle catastrofiche".

Un diplomatico europeo ha detto ai giornalisti in un briefing ieri: "È come la teoria di Sun Tzu di dare a qualcuno un ponte d'oro su cui ritirarsi. Come si fa a convincerlo ad andare in una direzione diversa?"

"Penso che la porta della diplomazia rimanga aperta", ha proseguito il diplomatico. "Putin ... normalmente non si tira indietro. Ma controlla anche l'ambiente informativo nel suo paese a tal punto che, se lo fa, può coprire le sue tracce ... Quindi penso che ci sia spazio per lui de-escalation - ed è certamente ciò per cui stiamo premendo".

Il diplomatico ha indicato i colloqui di pace Russia-Ucraina di ieri in Bielorussia come la rampa di uscita più praticabile in un mare di pessime opzioni, osservando che i negoziati sono durati quattro ore e sembrano diretti al secondo round.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato prima dei colloqui di essere disposto a discutere dello "stato neutrale" per l'Ucraina, una delle tre richieste di Putin.

Ma gli altri due - smilitarizzazione e "denazificazione" dell'Ucraina e riconoscimento della pretesa russa sulla Crimea - suggeriscono che Putin non accetterà mai un accordo in cui Zelensky rimanga al potere.

Conclusione: la risposta dell'Occidente a Putin - per così tanto tempo, incerta e incerta - si è mossa a velocità e ferocia sorprendenti nell'ultima settimana. Il modo in cui Putin risponderà - e se è possibile una riduzione dell'escalation - sta tenendo svegli di notte i leader della sicurezza nazionale.