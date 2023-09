DIMMI CON CHI VAI E TI DIRÒ CHI SEI – LA "NUOVA" RETE DI RAPPORTI INTERNAZIONALI: MENTRE PUTIN RICEVE KIM JONG-UN IN RUSSIA XI JINPING ACCOGLIE A PECHINO IL PRESIDENTE VENEZUELANO NICOLAS MADURO – LA GUERRA IN UCRAINA AVRÀ PURE RINSALDATO I RAPPORTI TRA I PAESI DELLA NATO MA ANCHE LE NAZIONI ANTI-OCCIDENTALI SI STANNO RIAVVICINANDO - LA COREA DEL NORD FORNIRÀ ARMI A MOSCA DA USARE IN UCRAINA E LA RUSSIA LI AIUTERÀ A SVILUPPARE SATELLITI...

(ANSA) - ll presidente cinese Xi Jinping ha in programma di incontrare nel pomeriggio il presidente venezuelano Nicolas Maduro, impegnato in una visita di stato di sette giorni.

"Nel pomeriggio del 13 settembre, il presidente Xi Jinping darà il benvenuto in Cina al presidente venezuelano Nicolas Maduro durante una cerimonia che si terrà in piazza Tienanmen fuori dalla porta est della Grande sala del popolo", ha riferito il network statale Cctv.

2-L'INCONTRO PUTIN-KIM E IL BARATTO TRA TECNOLOGIA RUSSA E MUNIZIONI NORDCOREANE

Estratto dell’articolo di Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”

kim jong un incontra vladimir putin in russia 1

La Russia aiuterà la Nord Corea a coronare il sogno di diventare una potenza spaziale capace anche di mettere in orbita satelliti? «È per questo che siamo venuti qui, visto che il leader nordcoreano è molto interessato alla tecnologia missilistica».

Ha risposto così Vladimir Putin alla domanda di un reporter russo, subito dopo aver accolto Kim Jong-un nel cosmodromo di Vostochny. La parola al Maresciallo arrivato da Pyongyang: «Sono certo che rimarremo uniti nella lotta contro l’imperialismo e che questo vertice sarà un trampolino per innalzare i rapporti tra i nostri Paesi».

kim jong un incontra vladimir putin in russia 2

Dopo una stretta di mano cronometrata in 40 secondi, Putin ha subito accompagnato l’ospite in una visita della base nell’Estremo Oriente Russo, che in era sovietica era armata di missili militari e dal 2016 è stata riconvertita in centro di lanci spaziali a scopo commerciale. La tecnologia dei lanci spaziali peraltro è molto simile a quella che serve per costruire missili balistici intercontinentali.

I tecnici nordcoreani quest’anno hanno fallito miseramente, per due volte, il lancio del loro primo satellite da osservazione (spia) e quindi l’aiuto dei nuovi soci russi sarebbe molto utile. La cessione di tecnologia russa in cambio di munizioni nordcoreane da utilizzare sul fronte ucraino è al centro del vertice tra Putin e Kim […]

kim jong un incontra vladimir putin in russia 7

Anche il Maresciallo nordcoreano aveva qualcosa da mostrare a Putin questo 13 settembre: in mattinata dall’area di Sunan vicina a Pyongyang la sua artiglieria ha sparato verso il mar del Giappone due missili balistici, a distanza di dieci minuti l’uno dall’altro. Gli ordigni hanno volato per circa 650 chilometri prima di ricadere nell’oceano. Si tratta di due SRBM (short-range ballistic missiles), vale a dire missili a corto raggio.

Proprio gli ordigni che servirebbero all’Armata Russa per coprire il teatro di operazioni in Ucraina. Kim, dunque, ha voluto dare una piccola dimostrazione del suo potenziale, si potrebbe dire della mercanzia che è pronto a scambiare con Putin.

kim jong un incontra vladimir putin in russia 5

È la prima volta che i nordcoreani lanciano missili mentre il Rispettato Maresciallo Kim è all’estero. Naturalmente non c’erano state esibizioni del genere quando Kim nel 2018 e 2019 era fuori per i vertici con Donald Trump, a Singapore, sul 38° Parallelo, ad Hanoi: erano i tempi della moratoria quelli. […]

In più, negli arsenali nordcoreani ci sono milioni di proiettili d’artiglieria e lanciarazzi anticarro, un po’ obsoleti forse, ma che tornerebbero utili all’esercito dello zar impantanato sul fronte ucraino dove si calcola che vengano sparati fino a 10 mila colpi di cannone di grosso calibro al giorno. […]

