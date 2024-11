DIN DON, A PALAZZO CHIGI ARRIVA RON! - LA MELONI HA RICEVUTO IL GOVERNATORE REPUBBLICANO DELLA FLORIDA RON DESANTIS - IL MOTIVO UFFICIALE DELLA VISITA DELL'EX CANDIDATO ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE (CHE SI È POI RITIRATO) È "UNA MISSIONE COMMERCIALE" IN ITALIA. L'INCONTRO E' DURATO CIRCA UN'ORA - L'ULTRA-CONSERVATORE DESANTIS HA AIUTATO LA MELONI NEL RIPORTARE A CASA CHICO FORTI, CONDANNATO PER OMICIDIO E DETENUTO PER ANNI IN UN CARCERE DELLA FLORIDA...

Meloni riceve il governatore della Florida DeSantis Il repubblicano impegnato in una missione commerciale in Italia

ron desantis

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il governatore della Florida Ron DeSantis. DeSantis è impegnato in questi giorni in una "missione commerciale" in Italia - come ha spiegato ieri in un tweet lo stesso ex candidato alle primarie del partito repubblicano - in cui sono coinvolti "dirigenti statali, universitari, del mondo dell'impresa e degli affari, per sviluppare relazioni e incoraggiare gli investimenti in Florida".

GIORGIA MELONI AL CONSIGLIO EUROPEO INFORMALE DI BUDAPEST - FOTO LAPRESSE.

DeSantis lascia Palazzo Chigi, un'ora di incontro con Meloni

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - È durato circa un'ora l'incontro fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore della Florida Ron DeSantis. L'ex candidato alle primarie del partito repubblicano ha da poco lasciato Palazzo Chigi.

giorgia meloni foto lapresse

Ron DeSantis donald trump florida