1 - MEGHAN E HARRY, È NATA LILIBET DIANA, UNA BIMBA PER RISTABILIRE LA PACE REALE

Vittorio Sabadin per "La Stampa"

Meghan, duchessa di Sussex, ha dato alla luce una bambina venerdì scorso e lo ha fatto sapere con il marito Harry solo ieri sera, quando la famiglia era già tornata nella villa di Montecito, California, protetta da guardie e da alte siepi.

La bambina è stata chiamata Lilibet «Lili» Diana Mountbatten-Windsor. Diana era la madre di Harry, della quale ricorrerà il 1° luglio il 60° compleanno, e tutti davano per scontato che la bambina avrebbe avuto anche il suo nome.

Lilibet era invece il soprannome con il quale in famiglia veniva chiamata la regina Elisabetta: la scelta è un segno di rinnovato rispetto, un ramoscello d'ulivo lanciato alla Royal Family dopo tante polemiche.

Ma non è detto che la decisione piaccia alla Sovrana: solo poche persone potevano chiamarla Lilibet, ed erano tutte molto vicine a lei, la amavano, la sostenevano e la rispettavano.

La bambina del principe Harry e di Meghan è nata venerdì 4 giugno alle 11:40 al Santa Barbara Cottage Hospital. Pesa 3,5 chili, è sorella di Archie Harrison ed è ottava nella linea di successione al trono dopo il fratello e davanti al principe Andrea, che retrocede di un posto. È l'undicesimo pronipote della Regina, che ne avrà un dodicesimo quando la figlia di Andrea, Beatrice, partorirà in autunno.

I Sussex hanno postato un messaggio di ringraziamento sul loro sito web, ribattezzato Archewell dopo che la Regina ha vietato loro il brand SussexRoyal: «Il 4 giugno siamo stati benedetti con l'arrivo di nostra figlia, Lili. Lei è più di quanto avremmo mai potuto immaginare e siamo grati per l'amore e le preghiere che abbiamo ricevuto da tutto il mondo. Grazie per la vostra continua gentilezza e supporto durante questo momento molto speciale per la nostra famiglia».

È stato il loro addetto stampa a comunicare i nomi scelti per la bambina, senza fare alcun riferimento al significato della scelta di Lilibet. Buckingham Palace ha replicato con freddezza: «La Regina, il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia, e il duca e la duchessa di Cambridge - ha detto un portavoce - sono stati informati e sono lieti della notizia della nascita di una figlia per il duca e la duchessa di Sussex».

La Regina è sicuramente felice di una nuova nascita nella sua grande famiglia, ma è anche consapevole che la scelta del nome Lilibet nasconde molte insidie. Chi la conosce bene pensa che mai avrebbe autorizzato qualcuno a utilizzarlo.

Lilibet la chiamavano suo padre, sua madre, sua sorella Margaret e talvolta suo marito Filippo, e nessun altro. Quando era piccola, lei non riusciva a pronunciare il nome Elizabeth e lo storpiava appunto in Lilibet.

È un nome intimo, familiare, legato a ricordi piacevoli e all'epoca in cui, come diceva suo padre parlando della famiglia, nessuno avrebbe potuto nuocere a «noi quattro».

I Sussex si sono resi conto di avere esagerato negli attacchi alla Royal Family e hanno lanciato un'offerta di pace proprio alla vigilia di decisioni che la Regina stava per prendere, come quella di privarli del titolo di duchi.

Le accuse di razzismo formulate da Meghan nell'intervista con Oprah Winfrey, l'ultima uscita di Harry nella quale accusava la famiglia di avere reagito con indifferenza alle richieste di aiuto della moglie che voleva suicidarsi, e diceva che né suo padre né i suoi nonni erano stati buoni genitori, hanno passato il segno.

Soprattutto, ricerche di marketing hanno evidenziato che la popolarità dei Sussex sta scemando anche a causa di questi atteggiamenti e dei continui piagnistei sulla loro infelice vita da milionari.

Per restare famosi e fare affari con Netflix e Spotify è dunque meglio restare amici dei Windsor, perché non si può solo continuare ad attaccarli. Tra pochi giorni, il 1° luglio, si vedrà se Harry varcherà l'Oceano con Meghan e i bimbi per inaugurare con William e Kate la statua a Diana, e se il ramoscello di ulivo sarà raccolto. La Regina sa che a volte è necessario perdonare, anche se non bisogna dimenticare mai.

2 - UN MESSAGGIO A ELISABETTA, MA AIUTERÀ A «RICUCIRE»?

Enrica Roddolo per il "Corriere della Sera"

È nata Lilibet «Lili» Diana Mountbatten-Windsor, secondogenita di Harry e Meghan, dopo Archie, 2 anni. Nessuna reggia, nessuna stanza affrescata adibita a sala parto come nella tradizione di ieri, ma un parto in ospedale, venerdì 4 giugno, al Santa Barbara Cottage Hospital, come hanno detto i genitori felici per la loro piccola venuta al mondo in California.

Altri tempi quando il ministro degli Interni britannico Sir William Joynson Hicks si mise pazientemente in attesa della nascita della bisnonna di «Lili», la futura Elisabetta II. Anche lei non era destinata al trono (era solo terza nella successione) ma per scongiurare sostituzioni di neonati reali, il ministro degli Interni dovette assistere alla nascita.

Benvenuta Lilibet «Lili» Diana, Mountbatten-Windsor. Un nome già scritto prima ancora che venisse alla luce. Perché Diana l'1 luglio avrebbe compiuto 60 anni, e i figli nell'anniversario sveleranno l'attesa statua dedicata alla madre. Ma soprattutto perché la scelta di vita del figlio di Diana e di Meghan è sempre stata ispirata alla «ribelle» Lady D.

E poi Lilibet com'era chiamata Elisabetta bambina: un nome che potrebbe aprire alla riappacificazione dopo la rottura con Londra, la Royal Household. E la regina, alla fine. Ma attenzione: Lilibet, anzi «Lili», non Elisabetta.

La piccola di Harry e Meghan annunciata in tv a Oprah Winfrey avrà il nomignolo della regina quando nacque prima dell'alba del 21 aprile 1926, al 17 di Bruton Street. L'omaggio di Harry alla nonna, granny, più che alla sovrana. Con l'istituzione la frattura è profonda. E se la piccola salutata dal premier Boris Johnson con «many congratulations», aiuterà a «ricucire», resta da vedere.

Buckingham Palace non ha annunciato al mondo il lieto evento, come di rito, affidando poi a un portavoce «la gioia per la nascita» e solo dopo un paio d'ore si è congratulato su Twitter. I Windsor pensano già al Giubileo di Platino 2022. Ma in cuor suo granny forse può perdonare.

