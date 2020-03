IN QUESTO WEEKEND TUTTI I CERVELLONI EUROPEI IN FIBRILLAZIONE PER INVENTARSI UN CORONABOND MA SENZA CHIAMARLO CORONABOND. SI FA LARGO L’IDEA DI COINVOLGERE LA BEI - L’AMBIGUO ARTICOLO DI DRAGHI STA TERREMOTANDO LA POLITICA ITALIANA. A PARTIRE DALLA NOMINA DI DOMENICO ARCURI. A SEGUIRE LA VOLONTÀ PRO-TROIKA DI GUALTIERI. E MENTRE L’ESPLOSIONE SOCIALE È ALLE PORTE, GUALTIERI NON APRE ANCORA IL RUBINETTO. ATTENDE IL VIA LIBERA DI BRUXELLES...