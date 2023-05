29 mag 2023 12:41

DIPLOMAZIA ALLA FORCA – SU TWITTER GLI ESPONENTI PD LIA QUARTAPELLE E FILIPPO SENSI ATTACCANO L’AMBASCIATA IRANIANA A ROMA PER AVER MONTATO SU UNA FORCA UNA TELECAMERA DI SICUREZZA CHE RIPRENDE L’INGRESSO ESTERNO (MA SECONDO LA FARNESINA LA VIDEOCAMERA È LÌ DA 10 ANNI) - IL REGIME DI TEHERAN IN QUESTI MESI STA REPRIMENDO LE PROTESTE IMPICCANDO I MANIFESTANTI. LA TELECAMERA SEMBRA ESSERE UNA CHIARA INTIMIDAZIONE PER CHI PROTESTA CONTRO IL REGIME...