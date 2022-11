DITE A CONTE CHE PER TRAVAGLIO IL DIVIETO DI SBARCO DEI MIGRANTI “È LEGITTIMO” – MENTRE PEPPINIELLO APPULO TUONA CONTRO “LA PROVE MUSCOLARI” DEL GOVERNO MELONI, “IL FATTO QUOTIDIANO“ APPOGGIA LA LINEA DURA DI PIANTEDOSI – E LO FA, CODICI E LEGGI ALLA MANO, SMONTANDO LE OBIEZIONI DELLE ONG – D’ALTRA PARTE LA LINEA È LA STESSA DEI DECRETI SICUREZZA FIRMATI DAL CAMALE-CONTE AI TEMPI DEL GOVERNO GIALLOVERDE…

Da “Libero quotidiano”

MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE

Già il titolo dice tutto: «Navi, per il diritto internazionale il divieto di sbarcare è legittimo». Con questo articolo Il Fatto Quotidiano, a sorpresa, prende posizione sullo scontro tra governo italiano e Ong sullo sbarco dei migranti recuperati in mare da Humanity1 e Geo Barents. Il giornale diretto da Marco Travaglio, in pratica, si schiera a favore della linea dura di Palazzo Chigi e Viminale.

migranti a bordo della humanity 1

E lo fa in un articolo che in punta di diritto smonta, codici e leggi alla mano, le obiezioni delle Organizzazioni non governative. Particolarmente significativo questo passaggio: «Il risultato dell'azione delle navi Ong (...) ha come esito lo scarico nel territorio italiano di persone che, al di là del profilo umanitario, sono migranti clandestini, completando di fatto l'operazione programmata dal crimine organizzato e rendendo "offensivi" (...) quei passaggi di navi».

ARTICOLI CORRELATI

geo barents catania geo barents sbarco migranti migranti scendono dalla nave rise above a reggio calabria 1