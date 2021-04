12 apr 2021 15:25

DITE A LETTA CHE E’ STATO CHIAMATO PER RISOLLEVARE IL PD NON PER AFFONDARLO DEFINITIVAMENTE - “MI SONO SENTITO DIRE: MA COME, C'È LA PANDEMIA E TU PARLI DI IUS SOLI E DDL ZAN? IL TEMA DEI DIRITTI È FONDAMENTALE OGGI E DOMANI, SU QUESTO ANDIAMO AVANTI - SOGNO UNA SEGRETARIA DONNA DOPO DI ME. LE AMMINISTRATIVE? LA VIA MAESTRA SONO LE PRIMARIE, SONO CONTRARIO AGLI ACCORDI IN STANZE CHIUSE” - E POI IL PD FORMATO M5S: “SARANNO GLI ISCRITTI A DECIDERE SU GRANDI QUESTIONI” (ENRICHE', MA ALLORA DI COME SI FA POLITICA NON HAI CAPITO NULLA)