GOVERNO, FONTI PARLAMENTARI: CAMERE RIAPERTE DOPO FERRAGOSTO PER FIDUCIA

(LaPresse) - Nel giro di voci di corridoio che si susseguono sulla crisi di governo, spunta anche una nuova ipotesi: convocare le Camere in pieno agosto per un voto di fiducia. Le date di cui riferiscono alcune fonti parlamentari della maggioranza sono il 12 e 13 agosto o, più probabilmente il 19 e 20. La prossima settimana, infatti, oltre a Ferragosto è previsto un importante appuntamento, la commemorazione del crolle del Ponte di Genova, a un anno dalla tragedia in cui morirono 43 persone.

GOVERNO, SALVINI: ANDIAMO IN PARLAMENTO, NON C'È PIÙ MAGGIORANZA

(LaPresse) - "L’ho ribadito oggi al Presidente Conte: andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c’è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori". Così Matteo Salvini in una nota.

GOVERNO, SALVINI: INUTILE ANDARE AVANTI CON I NO E I LITIGI

(LaPresse) - Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Così Matteo Salvini in una nota.

SALVINI: NON VOGLIAMO POLTRONE, DOPO QUESTO GOVERNO SOLO ELEZIONI

(LaPresse) - "Non vogliamo poltrone o ministri in più, non vogliamo rimpasti o governi tecnici: dopo questo governo (che ha fatto tante cose buone) ci sono solo le elezioni".Così Matteo Salvini in una nota.

GOVERNO, SALVINI: NO SCUSE, PARLAMENTARI POSSONO TORNARE AL LAVORO PROSSIMA SETTIMANA

(LaPresse) - "Le vacanze non possono essere una scusa per perdere tempo e i parlamentari (a meno che non vogliano a tutti i costi salvare la poltrona) possono tornare a lavorare la settimana prossima, come fanno milioni di Italiani".Così Matteo Salvini in una nota.

