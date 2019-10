13 ott 2019 11:03

DITE A VIRGINIA RAGGI CHE IL PD NON NE VUOLE ASSOLUTAMENTE SAPERE DI VEDERLA DI NUOVO IN CAMPIDOGLIO PER IL BIS (ED ANCHE BUONA PARTE DEI 5STELLE LA PENSA COSÌ). IL NOME CHE PIANO PIANO SI STAREBBE FACENDO STRADA AL NAZARENO COME FUTURO CANDIDATO SINDACO DI ROMA È QUELLO DI CARLO CALENDA. MA CI SPERANO ANCHE MONICA CIRINNÀ E MICHELA DI BIASE, MOGLIE DI FRANCESCHINI.