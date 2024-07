I DITTATORI LI RICONOSCI SEMPRE DAGLI AMICI CHE HANNO – XI JINPING SI CONGRATULA CON NICOLAS MADURO PER LA RIELEZIONE: “SIAMO BUONI AMICI CHE SI FIDANO L’UNO DELL’ALTRO” – ANCHE PUTIN PLAUDE ALLA FARSA DI CARACAS: “L’OPPOSIZIONE VENEZUELANA ACCETTI LA SCONFITTA E SI CONGRATULI CON IL VINCITORE. È IMPORTANTE FARE IN MODO CHE I TENTATIVI DI SCUOTERE LA SITUAZIONE NON SIANO ALIMENTATI DA PAESI TERZI…”

XI A MADURO, PRONTO A PORTARE PARTNERSHIP SU NUOVE VETTE

xi jinping nicolas maduro 3

(ANSA) - Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni a Nicolas Maduro per la sua rielezione al vertice istituzionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, dicendosi pronto a lavorare in modo congiunto "per continuare a guidare la partnership strategica bilaterale per tutte le stagioni verso nuove vette, in modo da avvantaggiare le persone di entrambi i Paesi".

Da quando ha assunto l'incarico, Maduro "ha guidato il governo e il popolo venezuelani nel perseguire un percorso di sviluppo adatto alle proprie condizioni nazionali, ottenendo risultati notevoli", ha aggiunto Xi, secondo l'agenzia statale Xinhua.

MADURO PUTIN

Cina e Venezuela "sono buoni amici che si fidano l'uno dell'altro e buoni partner per uno sviluppo comune" e Pechino, "come sempre, sosterrà con forza gli sforzi del Venezuela per salvaguardare la sovranità nazionale, la dignità nazionale e la stabilità sociale, nonché la giusta causa del Venezuela di opporsi alle interferenze esterne". Xi, sempre secondo la Xinhua, ha detto di apprezzare molto lo sviluppo delle relazioni Cina-Venezuela, ribadendo la solidità dei legami bilaterali.

L'ultima visita di Maduro in Cina è dello scorso settembre, utile a leader sudamericano per uscire dal crescente isolamento diplomatico nel mezzo di una crisi economica sempre più profonda.

NICOLAS MADURO - EBRAHIM RAISI

"Tutte le parti dovrebbero rispettare le scelte del popolo venezuelano", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, in merito alla contestata rielezione di Maduro che ha alimentato proteste in tutto il Paese. "Crediamo che il governo e il popolo venezuelani siano in grado di gestire i propri affari interni", ha aggiunto Lin nel corso del briefing quotidiano. I governi latinoamericani e gli Stati Uniti hanno espresso dubbi sulla sua vittoria, con l'amministrazione di Joe Biden che lo ha accusato di manipolazione elettorale. Russia, Cuba, Honduras e Bolivia hanno sostenuto i risultati del voto.

CREMLINO, 'L'OPPOSIZIONE VENEZUELANA ACCETTI LA SCONFITTA'

MADURO PUTIN

(ANSA-AFP) - Il Cremlino dice che l'opposizione venezuelana "deve accettare" la sconfitta. "Vediamo che l'opposizione non vuole accettare la propria sconfitta, in ogni caso noi crediamo che debba farlo e debba congratularsi col vincitore di queste elezioni", ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, secondo la Tass. "È importante fare in modo che i tentativi di scuotere la situazione in Venezuela non siano alimentati da paesi terzi, da terze parti, in modo che il Venezuela sia libero da interferenze esterne", ha detto inoltre il portavoce del Cremlino, considerato politicamente vicino al governo di Maduro.

