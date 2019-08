DIVERGENZE PARALLELE – NON DITE AI BENETTON CHE DELRIO HA CAMBIATO IDEA SULLE CONCESSIONI E ORA VUOLE RIVEDERLE INSIEME AI GRILLINI: “SIAMO TOTALMENTE D’ACCORDO”. MA È LO STESSO DELRIO CHE LE AVEVA PROROGATE SENZA GARA? – LA DE MICHELI: “CI SONO ALCUNE DIVERGENZE, PER ESEMPIO SU RIDUZIONE FISCALE E RIFORMA DELLA GIUSTIZIA. CONTE CI AIUTI” - PATUANELLI: “CHI TOCCA DI MAIO TOCCA TUTTO IL MOVIMENTO”

Delrio: “Ok con M5s, revisione di tutte le concessioni”

Da www.ilfattoquotidiano.it

graziano delrio nicola zingaretti

Proseguono intanto i lavori per il programma di governo. Sui potenziali punti critici si è espresso in giornata il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. L’apertura dem è totale sulle concessioni, tema caro ai Cinque Stelle: “Una revisione delle concessioni pubbliche, non solo quella di Autostrade, ci trova perfettamente d’accordo.

PAOLA DE MICHELI

Non c’è alcuna timidezza su questo – ha detto l’ex ministro delle Infrastrutture – L’obiettivo è una maggiore protezione dei beni pubblici”. Più rigido, invece, sul Tav, il casus belli della crisi di governo tra M5s e Lega: “La partita sulla Tav ormai è chiusa definitivamente a favore del Sì. Non sarebbe più ammissibile ripartire con il balletto no Tav, sì Tav”.

francesco d'uva stefano patuanelli 1

Autostrade, Patuanelli: Per noi crollo Morandi deve portare a revoca concessioni

(LaPresse) - "Per noi il crollo del Morandi deve portare alla revoca delle concessioni, su questo siamo chiari". Così Stefano Patuanelli, capogruppo del M5S al Senato, durante una conferenza stampa alla Camera.

Governo, Patuanelli: M5S è monolite, crisi ci ha ricompattato

(LaPresse) - "Chi tocca il nostro capo politico tutti noi, chi lo attacca attacca ciascuno di noi. Il M5S è un monolite, in passato ci siamo espressi più voci ma quanto successo ci ha ricompattato totalmente. Stiamo lavorando insieme in modo davvero confortante". Così Stefano Patuanelli, capogruppo del M5S al Senato, durante una conferenza stampa al Senato.

francesco d'uva luigi di maio stefano patuanelli

andrea marcucci e graziano delrio arrivano al quirinale 1

Governo, De Micheli (Pd): Ancora divergenze, Conte aiuti a ricomporle

(LaPresse) - "Ci sono punti in comune ma non vi nascondo che ci sono alcune situazione che vanno risolte. Per esempio le modalità di riduzione fiscale e sulla riforma della giustizia". Lo ha detto la vice segretaria del Pd Paola De Micheli, alla sede del partito al Nazareno.

paola de micheli 3

"Contiamo che nelle consultazioni il presidente Conte, ascoltando le nostre richieste, si faccia portatore delle questioni programmatiche per arrivare ad un buon esito, ma non nascondo che ci sono alcune divergenze e alcune differenze su cui lavoreremo nei prossimi giorni", ha detto De Micheli.

matteo salvini luigi di maio nicola zingaretti by gianboy

NICOLA ZINGARETTI E LUIGI DI MAIO BY CARLI

In particolare, sulla "riforma fiscale noi riteniamo che per rilanciare i consumi ridurre la parte fiscale dei lavoratori, e su questa modalità ci sono delle divergenze".

giuseppe conte nicola zingaretti 1

Governo, Pd: Problema non è Di Maio. Ma M5S ha già indicato Conte

(LaPresse) - "Non abbiamo un problema Di Maio ma riteniamo che Conte è indicato legittimamente dal M5S. Questo è un punto fondamentale. Conte rappresenta il partito di maggiornaza relativa e nel comporre il governo deve tenere conto di questo". Lo ha detto la vice segretaria del Pd Paola De Micheli, alla sede del partito al Nazareno.

LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI andrea marcucci graziano delrio 2 PAPEETE COCKTAIL: LUIGI DI MAIO GIUSEPPE CONTE NICOLA ZINGARETTI BY GIANBOY

consultazioni delegazione pd con mattarella

paola de micheli paolo gentiloni nicola zingaretti andrea marcucci graziano delrio 2