DOMANI E' SEMPRE SABA – LA FIDANZATA DI CARTONE DI LUIGI DI MAIO NON HA INCARICHI ISTITUZIONALI EPPURE SI COMPORTA COME SE FOSSE LA FIRST LADY: INCONTRA AMBASCIATORI E VA ALL’ESTERO IN DELEGAZIONE – UFFICIALMENTE È COLLABORATRICE DELLA PARLAMENTARE GRILLINA EMANUELA CORDA, MA TRA DEPUTATI E SENATORI SERPEGGIANO I MALUMORI – LA FOTO DI VIRGY CHE VARCA LA PORTA DELL’AMBASCIATA ITALIANA A PARIGI…

Pasquale Napolitano per “il Giornale”

VIRGINIA SABA CON L AMBASCIATRICE TERESA CASTALDO

La donna del capo scalpita e oscura i deputati del M5s. Virginia Saba, fidanzata del vicepremier Luigi di Maio, non ha alcun incarico istituzionale o di rappresentanza. Eppure si comporta come se fosse la first lady del Parlamento italiano. Incontrando ambasciatori, postando foto e viaggiando (chi paga?) all' estero in visita istituzionale. Al momento è una semplice collaboratrice della parlamentare grillina Emanuela Corda, ex capogruppo dei Cinque stelle in commissione Difesa. Ma alla Saba, forse, quell' incarico di portaborse le va strettissimo per le proprie ambizioni. E fa di tutto per mostrarsi, apparire una leader. Distinguersi dagli altri staffisti. D' altronde, lei può vantare di essere la fidanzata dell' uomo che è al vertice del Movimento.

VIRGINIA SABA

Rischia però di suscitare invidie e gelosie tra i parlamentari dei Cinque stelle. Malumori e veleni che sono cresciuti dopo la missione in Francia della delegazione della commissione Difesa della Camera. Ad accompagnare, il presidente Gianluca Rizzo a Parigi c' era anche la donna di Di Maio. Faceva parte della truppa degli onorevoli grillini che hanno fatto visita prima al Salone della Difesa e dell' Aerospazio «Le Bourget».

luigi di maio virginia saba in sardegna

E poi, seconda tappa, all' ambasciata italiana a Parigi. Come fanno ministri e sottosegretari quando si recano in uno Stato straniero. E la Saba non si è accontentata del ruolo di semplice accompagnatrice della parlamentare Corda. Anzi, Rizzo e Corda sembravano i portaborse.

Mentre la Saba l' ospite d' onore. E le foto della fidanzata del ministro del Lavoro che varca la porta dell' ambasciata italiana a Parigi hanno fatto il giro delle chat pentastellate. E pare che i commenti non siano stati benevoli. La donna del capo non si è fermata al giro turistico; ha voluto stringere la mano e fare la foto ricordo con l' ambasciatrice italiana Teresa Castaldo.

luigi di maio virginia saba in sardegna

Chissà se anche gli altri circa mille portaborse di Camera e Senato avranno la fortuna di viaggiare all' estero e stringere mano agli ambasciatori. La presenza della Saba ha quasi oscurato quella del presidente Rizzo e della parlamentare Corda.

VIRGINIA SABA

La missione della compagna di Di Maio ha aperto due questioni all' interno del Movimento: chi ha pagato e chi ha scelto i componenti della delegazione. Sul secondo punto, il sospetto di alcuni deputati dei cinque stelle è che il presidente Rizzo abbia deciso di portare la Corda (sfiduciata da capogruppo in commissione Difesa) per avere al suo fianco anche la fidanzata del leader.

VIRGINIA SABA TAGLIA LUIGI DI MAIO DAI SUOI SELFIE

Di Maio ne terrà conto quando dovranno fare rimpasti e nomine nel governo. Altro punto dolente: chi paga? La missione della compagna di Di Maio sarà a carico degli italiani? Sarà pagata coi fondi dei gruppi parlamentari? Oppure la donna del capo pagherà di tasca propria?

