Dmitrij Peskov e vladimir putin

CREMLINO, DOMANI L'ANNESSIONE DEI TERRITORI UCRAINI

(ANSA) - ROMA, 29 SET - La cerimonia di firma dei trattati sull'annessione di nuovi territori alla Russia si terrà domani alle 15 ora locale al Cremlino e vi prenderà parte il capo di stato Vladimir Putin. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti. "Domani alle 15.00 (le 14 in Italia) nel Gran Palazzo del Cremlino, nella Sala di San Giorgio, si terrà una cerimonia per firmare gli accordi sull'ingresso di tutti e 4 i nuovi territori ucraini in cui si è tenuto il referendum nella Federazione Russa. In questo evento ci sarà un corposo discorso del presidente Putin", ha detto Peskov.

DEPUTATI DUMA DOMANI AL CREMLINO PER 'EVENTO' CON

(ANSA) - MOSCA, 29 SET - I deputati della Duma, la camera bassa del Parlamento russo, sono stati invitati al Cremlino domani per un "evento" con il presidente Vladimir Putin. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Il presidente, secondo diversi osservatori, potrebbe annunciare l'annessione alla Russia dei territori ucraini in cui nei giorni scorsi si sono svolti i referendum. Sulla Piazza Rossa è stato eretto un palco con le scritta 'Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson, Russia, insieme per sempre'. L'evento è previsto per le 15 ora locale (le 14 in Italia). In contemporanea saranno chiuse diverse strade del centro di Mosca.