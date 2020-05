VOTO A PERDERE – IN FRANCIA IL 28 GIUGNO SI TORNA A VOTARE IN QUASI 5MILA COMUNI PER L’ELEZIONE DEI SINDACI – MASCHERINE OBBLIGATORIE, GEL DISINFETTANTI E, PER MACRON, DITA INCROCIATE: SIA PER L’ESITO DEL VOTO CHE PER IL RISCHIO DI UNA NUOVA ONDATA DI CONTAGI – LA DATA È REVERSIBILE IN BASE AI DATI EPIDEMIOLOGICI