DONALD IL FOLLE - A 13 GIORNI DALLA FINE DEL MANDATO, I DIRIGENTI DEL PARTITO REPUBBLICANO STANNO PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE MISURE DRASTICHE PER FERMARLO. IL DUBBIO: CASTIGARE TRUMP POTREBBE ESSERE UN BOOMERANG PER RENDERLO ANCORA PIÙ UN EROE POPOLARE? - MA IL PAESE PUO' SOPPORTARE ALTRE DUE SETTIMANE CON TRUMP AL TIMONE? - LA PAURA E' CHE POSSANO ESSERE SEMINATI ANCORA CAOS E DIVISIONE

supporter trump assalto al congresso

A 13 giorni dalla fine del mandato del presidente Trump, i dirigenti del partito repubblicano stanno prendendo in considerazione misure drastiche per fermarlo.

Queste misure includono la censura, l'impeachment o l'invocazione del 25° emendamento - una mossa, a lungo respinta come fantasia liberal, in cui il vicepresidente Pence interverrebbe se Trump fosse scoperto che non è in grado di svolgere i suoi doveri.

i supporter di trump invadono il congresso 9

Questo discorso proviene dagli attuali ed ex collaboratori della Casa Bianca e del GOP Hill, e da lobbisti repubblicani e consulenti politici - che lo hanno abbracciato o tollerato silenziosamente fino ad ora.

Secondo due fonti coinvolte nelle discussioni, gli alti funzionari del Dipartimento di Stato stanno incoraggiando le discussioni del 25° emendamento insieme ad altri funzionari della Casa Bianca e di altri dipartimenti.

trump parla ai suoi manifestanti

I repubblicani sono furiosi con il presidente per aver fomentato un attacco alla democrazia americana, disonorato il loro partito e infangato l’integrità delle istituzioni.

C'è preoccupazione sul fatto che il paese possa sopportare altre due settimane con Trump al timone e quale ulteriore caos e divisione potrebbero essere seminati.

mike pence al congresso certifica la vittoria di biden

C'è anche rabbia all'interno del GOP nei confronti di Josh Hawley, Ted Cruz e altri i cui piani di opporsi alla certificazione di Biden hanno dato ossigeno a Trump, alle proteste e all'idea che il Congresso potrebbe essere utilizzato per ribaltare la volontà degli elettori.

Dietro le quinte, Trump non vuole sentire che ha perso le elezioni contro Biden, che Pence non può ribaltare i risultati, che dovrebbe aiutare piuttosto che danneggiare il Partito Repubblicano.

ted cruz

Il dubbio. Castigare Trump potrebbe essere un boomerang per renderlo ancora più un eroe popolare? Potenzierebbe o danneggerebbe ulteriormente il resto del Partito Repubblicano?

Una censura ha scarso impatto. Anche se ci fosse la volontà bipartisan per un secondo impeachment di Trump, non resta abbastanza tempo per un processo al Senato.

la famiglia trump durante l intervento di ted cruz

Il percorso del 25° emendamento richiederebbe il consenso di Pence e della maggioranza del gabinetto di Trump. Ma molti di quei membri del gabinetto sono stati anche lealisti al presidente e servono in qualità di recitazione, quindi non è chiaro che il sostegno o la volontà esista.

Per ora, nessun leader repubblicano alla Camera o al Senato sta ancora sostenendo queste idee - ed è troppo presto per sapere se coloro che ne parlano si stanno solo sfogando dopo uno shock per la democrazia, o se esiste una massa critica per procedere.