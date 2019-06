BEPPE GRILLO SI SCATENA CON CHI DIFENDE ATLANTIA: “SE QUALCOSA VA STORTO CON UNA CONCESSIONARIA DI UN SERVIZIO PUBBLICO FONDAMENTALE DEL PAESE FATEVI I CAZZI VOSTRI, SONO QUOTATI IN BORSA. IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, BOCCIA, DICE: “SERVIREBBE UNA VALUTAZIONE PIÙ A FREDDO DEL LINGUAGGIO DA USARE DI FRONTE AD UNA GRANDE SOCIETÀ SANA COME ATLANTIA” . SANA? TI DANNO IN CONCESSIONE UN PEZZO VITALE DEL PAESE E TU NON TE NE PRENDI CURA, TI RIFIUTI DI RISPONDERNE SENZA VERGOGNA…”