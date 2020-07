DONALD, SEI FUORI! - 30 MILIONI DI DISOCCUPATI, COVID DILAGANTE, DOLLARO AL MINIMO, VIOLENZA SOCIALE PER L’ASSASSINIO DI FLOYD GEORGE, SONDAGGI A PICCO. A QUESTO PUNTO, SOLO UN MIRACOLO PUÒ FAR VINCERE LE ELEZIONI A TRUMP - BIDEN RINCHIUSO “IN CANTINA” BENEDICE IL VIRUS: COSÌ EVITA I FACCIA A FACCIA E IL CONFRONTO CON I COMIZI DEL RIVALE – INTANTO BARACK OBAMA, EMINENZA GRIGIA DI BIDEN, COME VICE PRESIDENTE PENSA ALLA GRINTOSA AFROAMERICANA SUSAN RICE, ATTUALE AMBASCIATRICE AMERICANA ALL’ONU

DONALD TRUMP CON MASCHERINA

DAGONOTA

30 milioni di disoccupati, Covid dilagante, la violenza sociale dopo l’assassinio di Floyd George, sondaggi a picco. A questo punto, solo un miracolo può far vincere le elezioni a Trump. Barack Obama, eminenza grigia di Biden, come vice presidente pensa alla grintosa Susan Rice, attuale ambasciatrice americana all’Onu .

1. LA CASA BIANCA MANDA AI MINIMI IL DOLLARO

Ettore Livini per “la Repubblica”

Il dollaro paga carissimi i balbettii dell' amministrazione Usa nella gestione della pandemia.

joe biden susan rice 1

La "resilienza" dei contagi e il numero delle vittime stanno allontanando sempre di più la speranza di una rapida ripresa negli States.

Le tensioni tra Washington e la Cina hanno creato altre incertezze sul fronte geopolitico. E con l' economia in difficoltà (i disoccupati sono tornati a salire dopo quattro mesi) la Fed rischia di finire di nuovo nel mirino di Donald Trump con nuove richieste di tagli dei tassi. Risultato: il biglietto verde da qualche settimana ha messo la retromarcia.

Il suo valore contro l' euro è arrivato ieri a 1,175, livelli che non si vedevano dal 2018. Molti flussi di capitale si sono spostati verso lo yen e il franco svizzero (ai massimi negli ultimi cinque anni) ritenuti più sicuri della valuta a stelle e strisce.

donald trump a tulsa e la scaletta

Il mercato ovviamente è concentrato anche sulla corsa di novembre alla Casa Bianca. Ma se la perdita di centralità del dollaro (e degli Stati Uniti) dovesse prendere ancora più corpo, i problemi della valuta a stelle e strisce potrebbero ancora aggravarsi.

2. TRUMP HA 100 GIORNI PER INVERTIRE I SONDAGGI CHE LO DANNO STRA-PERDENTE

Anna Guaita per “il Messaggero”

barack obama susan rice

Mancano cento giorni al voto del 3 novembre. In una stagione politica normale, saremmo nel pieno delle Convention, con comizi, dibattiti e riunioni in tutte le città. Ma nulla è normale in questa era di pandemia, con i contagi oltre i 4 milioni e i morti quasi a 145 mila, con trenta milioni di disoccupati, chilometri di automobili in attesa di pacchi alimentari di beneficenza, milioni di persone che stanno per essere sfrattate dalle loro case, e continue manifestazioni contro la violenza della polizia. Non c' è da stupirsi se appena due americani su dieci dicono in un sondaggio Ap che il Paese è sulla strada giusta.

coronavirus usa new york

IL PROGETTO

Per Donald Trump questo quadro appare però come un bicchiere mezzo pieno. Gli dà infatti la possibilità di ripescare un tema caro ai conservatori americani, e cioè l' appello alla legge e all' ordine. Il progetto originale, e cioè di cavalcare l' economia che andava bene, è evaporato davanti al tracollo dovuto al coronavirus.

ghislaine maxwell, naomi campbell, donald e melania trump

Mentre i sondaggi lo mostrano in difficoltà, il presidente cerca dunque di riaccendere l' entusiasmo dei suoi elettori sostenendo che alcune città americane tutte guidate da sindaci democratici sono nella mani di «anarchici violenti» e che solo lui potrà riportarle all' ordine.

Ripete che i sondaggi sono «fake», che il suo rivale Joe Biden è «dalla parte dei facinorosi» e vuole «indebolire la polizia», e invia a Portland e Seattle squadre di agenti federali in assetto da guerriglia urbana. L' effetto è stato disastroso.

omicidio di george floyd

Le manifestazioni che erano cominciate dovunque negli Usa, dopo l' uccisione del nero George Floyd a Minneapolis a fine maggio, stavano morendo di morte naturale, per il caldo e la stanchezza dei manifestanti.

L' arrivo delle squadre speciali ha acceso le masse di rinnovato vigore, anche davanti alle maniere forti adottate da questi agenti. La scelta autoritaria di Trump non sembra però in sintonia con la popolazione, ed è alquanto diffusa la sensazione che i nuovi casi di violenza da parte di gruppuscoli estremisti siano ricominciati proprio per la sfida lanciata da Trump, tanto che a Portland si sono addirittura riuniti ex militari e veterani delle ultime guerre, per far un muro contro i federali a protezione dei manifestanti. Gli stessi sobborghi bianchi di classe media, in genere sensibili all' appello alla legge e all' ordine, sembrano allontanarsi da lui, mentre si avvicinano a Joe Biden.

una donna si mostra nuda davanti all esercito schierato a portland 4

Dal canto suo, «zio Joe» era apparso lento e sfasato all' inizio della campagna, ma in un certo senso la pandemia lo ha aiutato, poiché ha obbligato tutti alla quarantena, e gli ha evitato di dover competere con i comizi oceanici di Trump.

Questi lo prende in giro perché «resta chiuso nella sua cantina», ma da quella cantina Biden tiene riunioni virtuali con gli elettori dalla mattina alle nove alla sera alle dieci, e in qualche modo riesce a comunicare una professionalità e un calore umano di cui la gente sembra aver bisogno.

L'ACCORDO

joe biden susan rice

A sostenere l' ex vicepresidente ci sono anche fattori che Hillary Clinton non aveva nel 2016. Prima di tutto l' accordo che ha fatto con il rivale Bernie Sanders, per la fusione di parte del programma progressista nel programma del partito. Fra Sanders e Biden peraltro non c' era mai stato quell' astio che aveva diviso Bernie e Hillary.

Ma non solo, al fianco dell' ex vicepresidente si stanno schierando anche migliaia di vip repubblicani moderati in disaccordo con le posizioni di Trump. Cento giorni sono comunque tanti, e non bisogna dimenticare che ci sono due appuntamenti importanti da superare: la scelta della vice da parte di Biden, che ha già indicato di voler al suo fianco una donna afroamericana, e i tre dibattiti che Trump e Biden dovranno fare prima del voto.

stati uniti proteste in strada dopo la morte di george floyd 31

E comunque non manca chi teme che anche dopo il voto la questione potrebbe protrarsi, e che Trump possa rifiutarsi di accettare il risultato, soprattutto se fosse risicato.

