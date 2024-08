DONALD SI PRENDE IL KENNEDY SVALVOLATO? – TRUMP HA ANNUNCIATO CHE AL COMIZIO DI QUESTA SERA VICINO A PHOENIX, IN ARIZONA, CI SARÀ UNO “SPECIAL GUEST”. POTREBBE ESSERE IL CANDIDATO INDIPENDENTE ROBERT F KENNEDY JR., PRONTO AD ANNUNCIARE IL SUO RITIRO DALLA CORSA E L’APPOGGIO AL TYCOON – IL FIGLIO DI BOB E NIPOTE DI JFK, DA TEMPO OSTRACIZZATO DALLA FAMIGLIA, È PALADINO DEI NO VAX E DEI COMPLOTTARI D’AMERICA – SECONDO I SONDAGGI, KENNEDY JR PORTA IN DOTE IL 4,5% DEI CONSENSI…

1. 'A COMIZIO TRUMP IN ARIZONA 'SPECIAL GUEST'. FORSE KENNEDY JR

(ANSA) - La campagna di Donald Trump ha annunciato che al comizio del tycoon stasera vicino a Phoenix ci sarà uno 'special guest'. Secondo indiscrezioni, potrebbe essere il candidato presidenziale indipendente Robert F Kennedy Jr. Lo stesso tycoon non ha escluso di incontrarlo oggi.

2. KENNEDY SI RITIRA PER ORA DAL VOTO PRESIDENZIALE IN ARIZONA

(ANSA) - Il candidato indipendente alla Casa Bianca Robert F Kennedy Jr ha presentato la documentazione per ritirarsi dalle schede del voto presidenziale nello stato in bilico dell'Arizona, poche ore prima di parlare alla nazione a Phoenix sul futuro della sua campagna.

Secondo i media Usa, Rfk dovrebbe annunciare il ritiro dalla corsa e l'endorsement a Donald Trump, in base ad un accordo - già concluso o in via di definizioni, per un posto di governo nell'amministrazione del tycoon, se dovesse vincere. Tra le ipotesi quella di segretario alla salute, nonostante sia un 'no vax'. (ANSA).

2. IL NIPOTE DI JOHN PREPARA L’ENDORSEMENT DEL RIBELLE

Estratto dell’articolo di Angelo Paura per “Il Messaggero”

La vita politica di Robert F Kennedy Jr può essere definita in almeno tre fasi: l'ambientalista legato al movimento verde, l'antivaccinista e complottista militante, e ora, il sostenitore di Donald Trump, dopo essere passato da candidato alle primarie del partito democratico a indipendente.

Un Kennedy per Trump, nonostante lui, figlio di Bob e nipote di Jfk, da tempo è stato ostracizzato dalla famiglia: nessun esponente infatti ha dato l'appoggio a una campagna elettorale poco brillante, sempre in sordina, ora vicina alla sua chiusura, e al sostegno dell'ex presidente. […]

Che quella tra Trump e Rfk fosse un'unione perfetta gli analisti di politica americana lo ripetono da tempo. E oggi, quasi per coronare questo patto, saranno entrambi in Arizona, a Phoenix, altro stato interessante, di confine, in bilico, storicamente repubblicano ma nel 2020 vinto da Joe Biden per una manciata di voti.

[…] Kennedy jr avrebbe il 5,2% delle preferenze in Arizona, mentre a livello nazionale ha circa il 4,5% dei consensi. A dire il vero, la rincorsa di Trump era già iniziata mercoledì da Asheboro, in North Carolina, dove l'ex presidente per la prima volta dall'attentato di Butler, in Pennsylvania, era tornato a tenere un comizio all'aperto: in una scatola di vetro antiproiettili, al centro dell'attenzione si è presentato come la vittima degli attacchi dei magistrati, della politica, della violenza dell'attentatore lo scorso 13 luglio. […]

Se davvero Kennedy deciderà di dare il proprio appoggio a Trump e ritirarsi dalla cosa in solitaria, tuttavia non è chiaro quanti voti possa veramente portare e se sarà essenziale per vincere una corsa che sarà decisa da poche migliaia di voti in alcuni stati in bilico.

Diverse analisi non sono del tutto chiare su dove andranno i voti di Rfk: è possibile che molti elettori infatti decidano di non votare o di sostenere Kamala Harris. Inoltre, si vede dai sondaggi del Pew Research Center, molti sostenitori di Kennedy si sono già spostati e lo hanno fatto verso Harris: dopo l'addio di Biden e l'arrivo della vicepresidente si calcola che quattro elettori su dieci di Rfk si sono spostati su Harris, contro i due su dieci su Trump.

Questo però suggerisce che un accordo con Kennedy potrebbe portare nelle tasche di Trump i voti restanti. Non abbastanza secondo un sondaggio del Washington Post, Abc e di Ipsos: lo scontro a tre candidati vede Harris in vantaggio di 3 punti percentuali su Trump. Un faccia a faccia senza Kennedy vede Harris in avanti del 4% su Trump.

