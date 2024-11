Wow wtf is he doing pic.twitter.com/TNHFsQF2OH — Acyn (@Acyn) November 2, 2024

donald trump mima del sesso orale con il microfono

Donald Trump ha usato apparenti problemi tecnici durante un comizio elettorale venerdì per attaccare chi lavorava all'evento a Milwaukee, nel Wisconsin. “State scherzando? Volete vedermi prendere a pugni la gente dietro le quinte?”, ha chiesto il candidato del GOP, che ha definito la situazione ‘piuttosto stupida’ dopo che i sostenitori hanno gridato ‘aggiustate il microfono’ durante il suo discorso.

Poi ha proseguito: “Mi arrabbio così tanto che sono qui sopra a ribollire, a farmi il culo con questo stupido microfono. Mi sto facendo saltare il braccio sinistro, ora mi farò saltare il braccio destro e mi farò saltare anche la gola, perché questa gente stupida”.

Trump ha poi inveito contro il suo ex capo di gabinetto e generale dei Marines in pensione John Kelly, prima di continuare ad agitarsi per evidenti problemi con il suo microfono.

donald trump mima del sesso orale con il microfono

Trump ha poi tenuto il microfono lontano dal leggio ed è sembrato mimare del sesso orale sull'asta del microfono. […] L'ex presidente ha pensato di attaccare chi si trovava dietro le quinte solo un giorno dopo aver evocato uno scenario violento e pieno di armi che coinvolgeva l'ex deputata Liz Cheney durante un evento in Arizona con l'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson.

Cheney - che, insieme al suo ex vicepresidente Dick Cheney, ha appoggiato Kamala Harris - ha condannato lo scenario immaginato da Trump e lo ha descritto come “il modo in cui i dittatori distruggono le nazioni libere”. Harris ha definito i commenti di Trump “squalificanti”, aggiungendo che chiunque “usi questo tipo di retorica violenta è chiaramente squalificato e non qualificato per essere presidente”.

Trump ha una storia di retorica violenta durante i suoi comizi e di recente ha suggerito che una manifestante potrebbe “essere presa a calci nel sedere” durante un evento in California il mese scorso. Nel 2016, in Iowa, ha detto ai suoi sostenitori di “prendere a calci nel sedere” i disturbatori. Il candidato del GOP, più tardi nello stesso mese, ha detto a una folla in Nevada che gli sarebbe piaciuto dare un pugno “in faccia” a un contestatore. “Sapete cosa facevano a un tipo del genere in un posto come questo?”, ha detto. “Li portavano via in barella, gente”.

