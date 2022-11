FLASH! – VABBE' CHE STA CON UNA MUMMIA IN DOPPIOPETTO MA A SOLI 32 ANNI MARTA FASCINA SEMBRA NONNA ABELARDA: VIA IL TRUCCO VISTOSO, IN SOFFITTA GLI ABITINI SGARZOLINI, I BOCCOLI BIONDI TRASFORMATI IN AUSTERI CHIGNON, GIACCHE SCURE ABBOTTONATISSIME FINO AL COLLO, GONNELLONE DA COSETTA DEI MISERABILI, ORGANZE E VECCHI MERLETTI. IN BOCCA AL LOOK… - FOTOSTORY