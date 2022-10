DOPO AVER PERSO UN MINISTERO, LICIA HA PERSO ANCHE LA VOGLIA DI PARLARE – INTERCETTATA A PALAZZO MADAMA DOPO IL VOTO SU LA RUSSA (AL QUALE NON HA PARTECIPATO), LICIA RONZULLI HA CERCATO DI SFUGGIRE AI GIORNALISTI – PRIMA ESCLAMA “BELLO CHE SEI”, METTENDO LE MANI SULLO SMARTPHONE DI UN CRONISTA. POI, ALLA DOMANDA “IL BLOCCO È SUL SUO NOME?”, L’EX INFERMIERA NON RISPONDE… – VIDEO

Nino Luca per www.corriere.it

licia ronzulli 2

«Nessun ministero a Licia Ronzulli». È stato Silvio Berlusconi in persona a ufficializzare la notizia che la senatrice non avrà un ministero. Da settimane il suo nome rimbalzava sulle cronache politiche, come possibile ministro (proposto da Forza Italia) del governo Meloni.

In occasione della prima seduta in Parlamento della XIX legislatura, Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato, senza i voti però di Forza Italia. Licia Ronzulli è stata tra gli azzurri che non ha partecipato alla votazione. E alla domanda: «Il blocco è sul suo nome?», Ronzulli non ha risposto.

