DOPO AVER VOTATO LA RUSSA RENZI HA UNA CAMBIALE DA RISCUOTERE CON MELONI SULLE VICEPRESIDENZE DELLE CAMERE, MA LETTA E CONTE SI METTONO DI TRAVERSO E SONO PRONTI A UN ACCORDO PER SPARTIRSI I VICE DI CAMERA E SENATO. ESPLODE LA FURIA DI MATTEUCCIO CHE MINACCIA DI COINVOLGERE ANCHE MATTARELLA – I DEM: “TIRARE IN BALLO IL CAPO DELLO STATO E’ SCORRETTO”

Scontro su vicepresidenze, Renzi: "Condivido la minaccia di Calenda di non votare"

Lo scontro sulle vicepresidenze si fa aspro. Già Renzi aveva nella sua e-news minacciato di coinvolgere il Presidente della Repubblica Mattarella. Dopo le minacce di Calenda di non votare insiste: "Condivido", rilanciando il post. Il leader di Azione aveva annunciato la volontà di non partecipare al voto sugli uffici di presidenza della Camere "se Pd e M5S, come sembra, faranno l'accordo per spartirsi tutte le vicepresidenze destinate all'opposizione". Già oggi un accordo tra M5S e Pd dare vita a un "Intergruppo parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti delle persone Lgbti+ in Italia".

Calenda: "Intesa Pd-5s su vicepresidenze senza di noi? Non votiamo"

"Se Pd e M5s , come sembra, faranno l'accordo per spartirsi tutte le vicepresidenze di Camera e Senato destinate all'opposizione, noi non parteciperemo al voto.

Se questo accordo si materializzerà, la scelta del Pd in termini di alleanze sarà evidente". Così su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

Pd contro Renzi. Di Nuovo.

Il leader di Italia viva nella e-news aveva adombrato il sosetto di un accordo tra Pd e M5S per le vicepresidenze delle Camere scrivendo: "Quelli che si stanno accordando con la maggioranza sono gli stessi che accusano noi di volere le poltrone. Io dico solo che gli accordi istituzionali devono garantire tutte le minoranze. Se Pd e Cinque Stelle ci tenessero fuori sarebbe un atto di gravità inaudita, atto che dovremmo immediatamente porre alla attenzione del Presidente della Repubblica". La replica arriva arriva da Francesco Boccia: "Renzi tira addirittura in ballo il presidente della Repubblica: è scorretto ed è una falsificazione della realtà". Argomentando: "Non c'è alcuna

volontà di escludere nessuno, ogni partito ha i numeri per eleggere i propri rappresentanti". Poi, "se con il 4,5% dei senatori il terzo polo pretende una vicepresidenza del Senato, che andrebbe a uno dei gruppi maggiori, converrà con me..Comunque il Terzo Polo otterrà la rappresentanza negli uffici di presidenza come garantiscono i regolamenti".

