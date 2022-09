DOPO AVERLO IMPLORATO SUL GAS, SALVINI TUMULA DRAGHI: “BASTA TECNICI, IL CENTRODESTRA STRAVINCERA’” – LA POLEMICA DEL SENATORE DI FRATELLI D’ITALIA LUCA DE CARLO CHE RILANCIA IL TEMA DELLA SEPOLTURA DEI FETI. IMMEDIATE LE REAZIONI DEL PD: “EMERGE UNA VOLONTÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE DONNE” – CLEMENTE MASTELLA ALL’ATTACCO: “SE MI CANDIDO IO CON SANDRA I FALSI MORALISTI SOLLEVANO UN POLVERONE. SI CANDIDANO LE MOGLI DI FRANCESCHINI E FRATOIANNI, DI BERLUSCONI, E TUTTI SONO MUTI”

Da corriere.it

DRAGHI SALVINI

FdI rilancia il tema della sepoltura dei feti, il Pd attacca: «Nega la libertà delle donne»

Il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo rilancia il tema della sepoltura dei feti, annunciando l’intenzione di ripresentare il provvedimento se verrà eletto. Immediate le reazioni del Pd: «Emerge una volontà di controllo e repressione delle donne». Attualmente il regolamento della Polizia mortuaria prevede che i feti possano essere sepolti ma solo a richiesta dei genitori.

Ore 17:01 - Salvini: «Stravinceremo. Basta tecnici, è tempo di buona politica»

«È passata l'epoca dei tecnici. Noi chiediamo la fiducia agli italiani per la buona politica con la "p" maiuscola. Ci prendiamo le nostre responsabilità». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Milano. «La Lega — ha aggiunto — ha sempre mantenuto gli impegni presi. È tempo che la buona politica ne risponda. Io non vedo l'ora che arrivi il 26 settembre». «I sondaggi? Dicono che stiamo per stravincere — precisa — e che il centrodestra avrà due terzi dei seggi. Quindi il M5s e Pd sanno che perdono».

SALVINI DRAGHI

Ore 16:40 - Consigliera regionale della Campania Rescigno lascia Fdi per la Lega

La consigliera regionale in Campania Carmela Rescigno ha deciso di lasciare Fratelli d'Italia ed è passata con la Lega. Lo hanno annunciato oggi Valentino Grant europarlamentare e coordinatore della Lega in Campania e Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della Lega a Napoli.

Ore 16:29 - Mastella: «Tutti muti sulle candidature delle mogli di altri»

«Se si candida Mastella con la moglie i falsi moralisti sollevano un polverone. Si candidano le mogli di Franceschini e Fratoianni, di Berlusconi, e tutti sono muti. Nessuno eccepisce alcunché. Il dato vero è che io ho preso un impegno con la mia comunità di restare sindaco di Benevento. Mia moglie Sandra, senatrice uscente, saprà farsi scegliere dimostrando ciò che ha fatto per il territorio. È singolare questo atteggiamento nei nostri confronti. È una cosa immorale, mai vista nella storia repubblicana». Lo ha detto il segretario di «Noi di Centro» Clemente Mastella, sollecitato dai giornalisti, a margine della presentazione dei candidati alla Camera e al Senato della provincia di Benevento.

MASTELLA SANDRA LONARDO

«Soli contro tutti ma forti di essere radicati sul territorio perché noi ci siamo sempre». «Chiedo ai cittadini di andare al voto per difendere i loro interessi - ha aggiunto Mastella - Noi ci siamo sempre stati e ci saremo sempre. Chi invece viene paracadutato qui non ha alcun interesse».

Ore 16:01 - Meloni: «Pronti a dare all'Italia un governo libero e forte»

«Siamo pronti a dare all'Italia un governo libero e forte. Il 25 settembre scriviamo un capitolo nuovo per la nostra Nazione: scegliete Fratelli d'Italia». Lo scrive su Twitter la presidenti di Fdi, Giorgia Meloni.

Ore 15:52 - Orfini: «Votatemi perché non userò Tik Tok»

«Ciao ragazzi, eccomi qua. Votatemi perché NON userò Tik Tok in campagna elettorale». Lo scrive su Twitter il deputato e candidato Pd Matteo Orfini.

clemente mastella sandra lonardo

Ore 15:34 - Morani (Pd): «Ai ragazzi su Tik Tok sembriamo tutti degli alieni»

«Ho l'impressione che l'approdo su #TikTok della politica marchi ancora di più la distanza tra coloro che si candidano a governare il paese e chi li osserva dagli schermi dei telefonini. Un avviso a tutti noi: ai ragazzi sembriamo degli alieni». Lo scrive su Twitter Alessia Morani, del Pd.

Ore 15:27 - Sul sito del Viminale le Faq ai quesiti più richiesti per il voto

NICOLA FRATOIANNI VINTAGE

Sono on line le Faq, curate dalla direzione centrale per i Servizi Elettorali del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno, sulle prossime consultazioni politiche del 25 settembre che contengono le informazioni in vista dell'appuntamento ai seggi. Le risposte ai quesiti più richiesti per il voto del 25 settembre. Nella Faq sono contenute, tra l'altro, le indicazioni su come si vota, come si rinnova la tessera elettorale, come si esercita il diritto di voto nei seggi speciali e quali documenti di identificazione sono validi.

Ore 15:08 - Zingaretti: «Creare benessere senza lasciare indietro nessuno»

«Prima le persone». Parte oggi con questo slogan la campagna di affissioni di Nicola Zingaretti, capolista al collegio plurinominale della Camera nel collegio Roma 1. «Prima le persone — spiega Zingaretti — perché oggi la prima esigenza è occuparci di creare benessere e speranza, senza lasciare nessuno indietro. Sono i valori che ci hanno guidato nella lotta alla pandemia e che ora devono essere messi alla base di un nuovo progetto per l'Italia. È tempo di mettere la persona e la dignità al centro dello sviluppo e quindi dell'azione della politica».

Ore 14:47 - Su TikTok i video di Renzi, Berlusconi e del Pd: battute, programmi (e look super classici)

(Tommaso Labate) «E che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu!» dice l’uno. «Ciao ragazzi benvenuti sul mio canale ufficiale di Tik Tok», dice l’altro. L’uno e l’altro sono Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, gli ultimi due arrivati sulla piattaforma social che fa impazzire i giovanissimi (dove oggi è sbarcato anche il Pd, con un video di Alessandro Zan e la promessa del segretario Enrico Letta di «discutere con i più giovani delle priorità che la politica spesso trascura»).

michela de biase dario franceschini foto di bacco

Il look è un superclassico per entrambi. Camicia bianca e cravatta slim con nodo stretto per Renzi, col look da rottamatore che aveva poi portato a Palazzo Chigi e che ha mantenuto anche dopo la scissione dal Pd; doppiopetto blu rigoroso con cravatta a pois per Berlusconi, praticamente come si veste da una vita.

Ore 14:37 - Letta: il 3 e 4 settembre in 1000 piazze contro il caro bollette

«Sabato 3 e domenica 4 settembre ci troverete in 1000 piazze per l'Italia. Con le nostre proposte contro il carobollette. Con candidate e candidati, militanti e volontari Pd. Strada per strada presenteremo il nostro programma. #25settembreVotoPd #Scegli». Così Enrico Letta su Twitter.