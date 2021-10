DOPO LE BIMBE, ORA CI SONO “I PULCINI” DI CONTE – L’AVVOCATO DI ALPA DALLA ANNUNZIATA PRESENTA I SUOI CINQUE VICE E LA CONDUTTRICE FA LA BATTUTA: “VEDIAMO COSA FARANNO, ECCO CONTE E I SUOI PULCINI”. LA POCHETTE CON LE UNGHIE LA INTERROMPE: “NO, NON SONO PULCINI, ATTENZIONE, HANNO PIÙ ESPERIENZA DI ME”. ANDIAMO BENE…

(Adnkronos) - "Ci tengo a sottolinearlo, hanno più esperienza politica di me, sono loro che mi aiuteranno...''. Ospite di 'Mezz'ora in', condotto da Lucia Annunziata su Rai3, Giuseppe CONTE presenta in diretta tv i nuovi volti del nuovo corso pentastellato, i suoi 5 'vice' che porteranno la voce del Movimento nei tg e talk show politici: Paola Taverna, Mario Turco, Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa e Alessandra Todde.

''Vi ringrazio, è stato molto divertente, vediamo cosa faranno, ecco CONTE e i suoi pulcini...'', scherza la conduttrice prima di chiudere l'intervista a 6. CONTE la interrompe: ''No, non sono pulcini, attenzione, hanno più esperienza di me, quindi, sarò io aiutato da loro...''. ''Non vi fidate, i leader dicono sempre così'', chiosa Annunziata.

