DOPO IL DAGO-RETROSCENA SULLE SUE INTEMPERANZE A BALLANDO, MORGAN ATTACCA DAGOSPIA E SI PARAGONA ALLA CAPPELLA SISTINA - LA DAGO-RISPOSTA: "TI CONVIENE RICORDARE CHE SEI CONCORRENTE IN UN PROGRAMMA DI BALLO INSIEME A FEDERICO FASHION STYLE CHE NON E' ESATTAMENTE MICHELANGELO" - GLI ATTACCHI DEL CANTANTE A SELVAGGIA, MATANO E A ROBERTA BRUZZONE CHE NELLA TRASMISSIONE DI MILO INFANTE PARLANDO DI STALKING HA DETTO... - VIDEO

LA DAGO-RISPOSTA A MORGAN

Caro Morgan, Dagospia si è limitato a riportare un’indiscrezione nota dagli addetti ai lavori, indiscrezione che per giunta pare confermata dal livore con cui, in risposta all’articolo, ti sei scagliato su alcuni membri del cast di Ballando con le stelle.

Un consiglio affettuoso: visto che hai un’opinione così modesta di te da paragonarti alla Cappella Sistina, ti conviene ricordare che al momento non sei capomastro al soldo di un papa, ma concorrente in un programma di ballo insieme a Federico Fashion Style che non è esattamente Michelangelo.

Da lanostratv.it

Nelle scorse ore è uscito un articolo su Dagospia secondo il quale Morgan e le sue intemperanze causerebbero molti problemi al programma, rendendolo ostile a giuria e pubblico e costringendo quindi Milly Carlucci ad intervenire per placare gli animi. E poche ore fa in una diretta su Instagram, Morgan si è duramente sfogato dando la sua versione dei fatti, smentendo totalmente tali dichiarazioni. Il concorrente di Ballando con le stelle dove è in coppia con Alessandra Tripoli ha tuonato:

“Tu non puoi parlare delle mie intemperanze perché non sai quanta professionalità c’è dietro. Non si può dire lascia perdere, non ti curare, ma è come prendere lo scalpello e scalfire la Cappella Sistina io vorrei che la gente avesse una coscienza!”

Durante il suo lungo sfogo su Instagram Morgan ha attaccato anche Selvaggia Lucarelli, Roberta Bruzzone ed Alberto Matano:

“Lucarelli e Bruzzone e Matano sono incoscienti sul fare del male pubblico a me. Io non lo permetterei per nessuno. Si dovrebbe partire dai contenuti culturali che porto e dal fatto che con me la curva degli ascolti sale.”

Il cantautore, che non ha risparmiato offese al giornalista di Dagospia e ai personaggi suddetti di Ballando con le stelle, ha poi aggiunto: “Se loro rispondessero di essere trash sarebbe una figata una divisione netta tra quelli come me e loro. Ma loro non lo dicono che vorrebbero zittirmi e mandarmi a quel paese per ogni cosa che faccio.”

Morgan ha continuato il suo duro sfogo su Instagram dicendo di aver eliminato dei post per fare pulizia nel suo profilo e di non aver minacciato nessuno ed infine ha concluso: “Voi non riuscite ad immaginare cosa significa essere pubblicamente diffamati. Il tema è questo non si possono lasciare parlare perché ogni volta che scrivono articoli di questo tipo ci sono persone che ci credono. Operazioni molto brutte dal punto di vista culturale.”

Insomma, Morgan ha voluto chiarire il suo punto di vista contro alcuni articoli letti in questi giorni. Sabato prossimo, invece, scenderà nuovamente in pista a Ballando con le stelle con Alessandra Tripoli dove ha lanciato una sfida a Mariotto.

