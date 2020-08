DOPO LA DEPRESSIONE PER TRUMP, LE VAMPATE DA MENOPAUSA: MICHELLE OBAMA HA SCELTO DI NON RIBUTTARSI IN POLITICA PER LE ELEZIONI MA DI DIVENTARE UNA GURU DI AUTO-AIUTO PER SIGNORE. RACCONTANDO NEL SUO PODCAST DI QUANDO IL MARITO CAPÌ PERCHÉ LE DONNE DELLA SUA AMMINISTRAZIONE SI MISERO A SUDARE PROFUSAMENTE - ALTRA DIRITTO FONDAMENTALE DA CONQUISTARE: TENERE I CAPELLI RICCI INVECE DI STIRARLI. ASCOLTATRICI ENTUSIASTE

Dal ''Corriere della Sera''

Alcuni avrebbero voluto che fosse lei la vice di Joe Biden, ma Michelle Obama fa politica e attivismo in altri modi. Dalla sua campagna per diffondere il voto per corrispondenza osteggiato da Trump al dialogo sul corpo e la salute delle donne, su cui si concentra l' ultima puntata del suo podcast. Parla della menopausa, raccontando la sua esperienza personale all' amica ginecologa Sharon Malone. Osserva che molte donne, a partire dai quarant' anni, si trovano a gestire i sintomi della pre-menopausa sul posto di lavoro senza parlarne, anzi cercando di nasconderlo.

«Le vampate di calore...una volta mi è successo a bordo del Marine One, l' elicottero presidenziale: ero vestita per un evento e, letteralmente, è come se qualcuno mi abbia messo una fornace dentro, accesa al massimo. Mentre mi sentivo squagliare, ho pensato: è assurdo, non ce la posso fare». L' ex first lady ricorda un presidente Obama che, inizialmente ignaro sul perché le donne della sua amministrazione sudino profusamente, apprende che stanno entrando in menopausa: allora si premura di alzare l' aria condizionata.

Poi, con la stessa libertà che ha regalato ai suoi capelli, finalmente ricci anziché stirati come quand' era alla Casa Bianca, Michelle descrive quanto diventi opprimente in questi frangenti l' abbigliamento da ufficio (vengono in mente i pantsuits di Hillary Clinton): basta tailleur. «Insomma - conclude - ci sono cose di cui le donne devono imparare a parlare per cambiare le norme sociali, anziché vivere come se non succedessero. Il nostro potere, il potere delle nostre voci, risiede anche nell' abilità di dare valore alla nostra salute e al nostro corpo». Alle ascoltatrici consiglia di togliersi le cuffie e mettere il podcast ad alto volume, perché mariti, fidanzati e figli possano sentirlo.

