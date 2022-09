9 set 2022 12:56

DOPO GLI OLANDESI, CI SI METTONO ANCHE I TEDESCHI: “UN TETTO AL PREZZO DEL GAS IN QUESTO MOMENTO NON È CORRETTO” – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA DI BERLINO, ROBERT HABECK, HA STRONCATO SUL NASCERE IL “PRICE CAP”: “L’IMPORTANTE È TROVARE UN MECCANISMO DI MERCATO PER RIDURRE I PREZZI SENZA DISTRUGGERE I MECCANISMI DI MERCATO”. BENE, QUALE? HA QUALCHE IDEA? DI SICURO IL CONSIGLIO EUROPEO DI OGGI NON SERVIRÀ A NIENTE…