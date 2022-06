DOPO LA SCISSIONE NEL M5S, PREPARATEVI ALLA RESA DEI CONTI NELLA LEGA! GIORGETTI E I GOVERNATORI DEL CARROCCIO ZAIA-FEDRIGA-FONTANA ASPETTANO I BALLOTTAGGI PER LE ELEZIONI COMUNALI - IN CASO DI SCONFITTA A VERONA E ALESSANDRIA (CITTÀ DEL VICESEGRETARIO E CAPOGRUPPO ALLA CAMERA, RICCARDO MOLINARI), POTREBBE PARTIRE LA DEFINITIVA RESA DEI CONTI PER FARE IL CONTROPELO AL “PACIFISTA” SALVINI…

Dagonews

giancarlo giorgetti e matteo salvini 1

Chissà se la “bravata” di Luigi Di Maio, uscito dal M5s con i suoi fedelissimi, non darà una scossa di adrenalina al prudentissimo Giorgetti. In casa Lega ci sono molti conti da regolare e il ministro dello Sviluppo economico, da tempo critico nei confronti di Salvini, potrebbe essere tentato da un sussulto di coraggio: dare una definitiva spallata al suo Matteo. Il “Capitone”, dopo il caso del fantomatico e mai organizzato viaggio in Russia con tanto di incontri all'ambasciata russa, è piuttosto dimesso. E taciturno.

In molti hanno notato il suo silenzio durante la discussione al Senato sulla risoluzione del governo per gli aiuti all’Ucraina (ha preso la parola il capogruppo Massimiliano Romeo). Giorgetti "cuor di melone" e i governatori Zaia-Fedriga-Fontana aspettano i risultati dei ballottaggi, con un’attenzione particolare ai comuni di Verona (dove il candidato del centrodestra Sboarina ha rifiutato l’apparentamento con il rinnegato Tosi) e Alessandria (città del capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari). In caso di duplice batosta, partirà la resa dei conti interna per un repulisti interno in vista delle elezioni 2023.

matteo salvini e giancarlo giorgetti 8

luca zaia e massimiliano fedriga 3