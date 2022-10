LA STRADA DELLA MELONI PER PALAZZO CHIGI È DIVENTATA UN VICOLO STRETTISSIMO - DOPO IL “VAFFA” (“NON SONO RICATTABILE”), GLI IRRIDUCIBILI RONZULLIANI VOGLIONO LA ROTTURA CON LA DUCETTA E PRESENTARSI DA SOLI ALLE CONSULTAZIONE DEL QUIRINALE. MA IL BANANA TENTENNA, TEME L’IRA DI MATTARELLA, UN GOVERNO LO DEVONO METTER SU, FORZA ITALIA RAPPRESENTA QUEL CENTRO SENZA IL QUALE DIVENTEREBBE UN ESECUTIVO DI DESTRA - RETROSCENA: BERLUSCONI AVEVA ACCETTATO IL NO DELLA REGINA DELLA GARBATELLA SULLA RONZULLI MINISTRO, IN QUALSIASI FASCIA, ANCHE QUELLA GIBAUD. IL BANANA IN CAMBIO HA CHIESTO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. GIORGIA HA PRESO TEMPO. UNA VOLTA IN SENATO, ACCERCHIATO DA RONZULLI, GASPARRI, MICCICHE', ETC., BERLUSCONI È USCITO FUORI DI SÉ… - SE LA COALIZIONE FA CRAC , I GOVERNISTI DI TAJANI PRONTI A SALTARE SUL CARRO DI GIORGIA