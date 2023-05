26 mag 2023 19:47

DOPO IL VATICANO, SI MUOVE ANCHE LULA PER LA PACE IN UCRAINA (ANNAMO BENE) – IL PRESIDENTE BRASILIANO PARLA AL TELEFONO CON PUTIN: "NON POSSO ANDARE IN RUSSIA MA HO DATO LA NOSTRA DISPONIBILITÀ INSIEME A INDIA, INDONESIA E CINA A PARLARE CON ENTRAMBE LE PARTI IN CONFLITTO ALLA RICERCA DELLA PACE..." - "MAD VLAD": "NOI APERTI AL DIALOGO DIPLOMATICO BLOCCATO DA KIEV E DAI SUOI SPONSOR OCCIDENTALI"