1. ROSARIA BOCCIA, PINACOTECA DI BRERA O CENA DI GALA A POMPEI. LE TANTE TRACCE A FIANCO DEL MINISTRO SANGIULIANO (MALGRADO LE SMENTITE)

Estratto dell'articolo di Paolo Conti per www.corriere.it

MARIA ROSARIA BOCCIA AL MINISTERO DELLA CULTURA A FERRAGOSTO

Nuovi elementi sul giallo politico dell’estate, che ha come protagonista l’influencer campana Rosaria Boccia, 41 anni, per il suo ruolo di consigliera del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano con cui appare in numerose foto in diversi eventi ufficiali.

Il nervosismo negli uffici del ministro (che ha deciso, al momento, di non parlare) è evidente, anche perché da palazzo Chigi trapela una forte irritazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’annuncio di Rosaria Boccia, nei giorni scorsi sui social dopo che la vicenda era stata raccontata dal sito Dagospia, della sua nomina a consigliera di Sangiuliano, poi smentita dallo staff del ministro.

[...] Proprio da chi è vicino a Sangiuliano arriva una prima precisazione: sarebbe falso che la presidente avrebbe chiesto al ministro una relazione scritta su tutta la vicenda, e nemmeno ci sarebbe stato un colloquio su questo tema. Versione non accreditata però dallo staff della presidente del Consiglio, che non avrebbe affatto gradito il caso [...]

[...] Le smentite che arrivano dal ministero si scontrano peraltro con le testimonianze delle persone presenti agli eventi dove Sangiuliano era in compagnia di Boccia. Si comincia così dalla riunione convocata dal ministro per il 15 agosto al dicastero [...]: al vertice - chiarisce lo staff del ministro - avrebbero partecipato circa venti tra funzionarie e funzionari, ma non Boccia, come dimostrerebbe il sistema di controllo dei passi. In realtà era stata proprio Boccia a postare su Instagram una foto all'interno del ministero il giorno di Ferragosto.

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

[...] Altre precisazioni informali dallo staff: nemmeno un euro di denaro pubblico sarebbe stato impiegato per i viaggi e i soggiorni di Rosaria Boccia in varie circostanze. Il sistema di controllo, sottolineano al dicastero, prevede puntuali autorizzazioni da parte della Ragioneria e sarebbe stato impossibile ottenere una simile autorizzazione di spesa.

[...] Ancora un'altra smentita (informale): non ci sarebbe stato nessun sopralluogo per un G7 a Pompei. Al ministero affermano però che Sangiuliano ha partecipato a due visite, una al sistema di ponteggi che permette ai visitatori di seguire i lavori di restauro, e un’altra a giugno nell’area degli scavi di Civita Giuliana.

la nomina fantasma - vignetta by giannelli sul caso boccia - sangiuliano

Due occasioni di visita, si sottolinea al ministero, aperte al pubblico davanti a molti turisti, quindi nessun legame con una ipotesi legata al G7 della Cultura (previsto dal 19 al 21 settembre). Non negano invece che il vertice sia stato spostato da Positano a Napoli, ma fanno sapere dagli uffici, la causa è dovuta all’eccessivo costo degli alberghi riscontrato in sede di preventivo.

Proprio giovedì 29 si è tenuta a Napoli in Prefettura una riunione per la messa a punto della sicurezza in occasione del vertice che comunque prevede visite a Pompei, inclusa (come si legge in molte cronache) una cena di gala. E tutti aspettano di conoscere la lista dei presenti pronti a scommettere sulla presenza di Boccia. E tanto basta a comprendere che il caso politico è tutt’altro che chiuso.

2. ROSARIA BOCCIA, ECCO LA FOTO DELLA RIUNIONE DI FERRAGOSTO. UN TESTIMONE: C'ERA LEI. IL MINISTERO SMENTISCE

Estratto dell'articolo di Paolo Conti per www.corriere.it

La smentita da parte dello staff del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano era stata netta: «È falso che il 15 agosto Maria Rosaria Boccia era al ministero. C’erano una ventina di dirigenti e componenti dello staff e un sistema di pass di accesso». Ma c’è una foto che alimenta il dubbio e che secondo un testimone dimostrerebbe la presenza di Maria Rosaria Boccia a quell'appuntamento convocato nel giorno di Ferragosto.

[...] Il caso è esploso nei giorni scorsi, dopo che Boccia aveva annunciato di aver ottenuto un incarico ufficiale e il ministero aveva negato arrivando addirittura a smentire che fosse stata al seguito del ministro.

Documenti, foto dei due ritratti insieme raccontavano una storia diversa e il sito Dagospia ha pubblicato una mail inviata al ministero dal funzionario che sta organizzando il G7 Cultura da cui risulta che Boccia è tra i destinatari, dunque inserita a pieno titolo nello staff.

[...] Adesso, la foto che metterebbe in dubbio la ricostruzione relativa alla riunione del 15 agosto indetta dallo stesso ministro nella sala della Crociera. Boccia, secondo il testimone, si intravede in fondo a sinistra. Ma dal ministero dicono: «Non è lei ma Marina Giuseppone, direttor generale del Mic. Lo possono testimoniare almeno 30 dirigenti».

MAIL VISITA DI GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AGLI SCAVI DI POMPEI

gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera

