DOV'È LUCIA AZZOLINA QUANDO SERVE? – MENTRE LA MINISTRA DELLA SCUOLA SI INDIGNAVA CON DAGOSPIA PER LA “CHIAPPA IMPIEGATIZIA” LA CANDIDATA PRESIDENTE DELLA CAMPANIA PER IL M5S HA FATTO BODYSHAMING SU BERLUSCONI: “IL CENTRODESTRA È DISPERATO SE PENSA A METTERE DINOSAURI CON IL FONDOTINTA COME CAPOLISTA”

Carlo Tarallo per www.anteprima24.it

Il ministro della Pubblica istruzione, Lucia Azzolina, si arrabbia con il sito Dagospia, per aver ripreso un servizio di “Diva e donna” con il titolo “Chiappone impiegatizio”. La Azzolina la butta sul sessismo: “Ma stiamo scherzando? Quando mai”, dice la ministra a Tpi, “avete visto il titolo di questo tipo sul corpo di un uomo?

Quando mai avete visto discettare, faccio una ipotesi, sul ‘culone’ di un ministro? Ho l’impressione che dovrà passare molto tempo”, aggiunge la Azzolina, “prima che i corpi degli uomini siamo trattati nelle stesso modo dei nostri”.

Ora, non sta a noi difendere Dagospia, che non ha bisogno del nostro sostegno, visto che tutti sanno perfettamente che il sito diretto da Roberto D’Agostino non ha mai guardato in faccia (e non solo) a nessuno, e ha sempre e costantemente dissacrato e dileggiato protagonisti della politica, della cultura, dello sport e dello spettacolo, uomini e donne: “Se non vieni sfottuto da Dagospia non sei nessuno” è il motto di chi in Italia conta veramente qualcosa (non è il caso della Azzolina).

Il problema è la solita tripla morale dei grillini: ieri, mentre la Azzolina si indignava, infatti, la candidata a presidente della Campania per il M5s, Valeria Ciarambino, così si esprimeva nei confronti di Silvio Berlusconi: “Mi rendo conto che il centrodestra è veramente disperato se pensa a mettere dinosauri col fondotinta come capolista”.

La Ciarambino si riferisce all’ipotesi, in verità assai remota, che Berlusconi possa presentarsi alle regionali in Campania per “tirare” la lista di Forza Italia. Quella frase sul “dinosauro col fondotinta” altro non è che un doppio insulto a Berlusconi, preso di mira per l’età avanzata e l’aspetto fisico, fattori che nulla hanno a che vedere con la politica.

Nulla di nulla. Cara Azzolina, come vede non dovrà passare molto tempo “prima che i corpi degli uomini siamo trattati nelle stesso modo dei nostri”. E’ successo proprio ieri, e a rendersi protagonista di questo genere di considerazioni è stata la sua collega di partito Valeria Ciarambino.

