10 feb 2020 18:52

DOV’È FINITO IL TESORO DELLA LEGA? – STASERA A “SONO LE VENTI” DI PETER GOMEZ LA STORIA DELLA CASSA DI FERRO TROVATA IN COSTA D’AVORIO PIENA DI MILIONI IN CONTANTI E POI SPARITA NEL NULLA – A MOSCA QUALCUNO STA TENTANDO DI VENDERE DOCUMENTI SCOTTANTI SUL PRESUNTO TESORO DELLA LEGA, COME UN CERTIFICATO DI ESPORTAZIONE DI 700 STATUE DI LEGNO DALLA COSTA D’AVORIO. IL PROPRIETARIO INDICATO? FRANCESCO BELSITO – VIDEO